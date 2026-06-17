El hallazgo fue realizado este martes por la tarde en inmediaciones del CAPS del barrio Belén de Posadas. La Policía preservó la escena y trabajó junto a la Justicia para determinar las circunstancias del hecho. Además, se analizan registros de cámaras de seguridad de la zona para avanzar en la investigación.

El procedimiento se inició cerca de las 17:00 horas, cuando personal del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), ubicado sobre calle 188 casi avenida 147, fue alertado por un hombre que manifestó haber observado un bebé sin vida dentro de un contenedor de residuos situado en las inmediaciones del establecimiento.

Ante esta situación, un médico de guardia se dirigió al lugar y constató la presencia de un feto junto a su placenta, envuelto en una sábana y sin signos vitales.

De manera preventiva, el personal sanitario preservó el sector hasta la llegada de los efectivos policiales, teniendo en cuenta que el contenedor debía ser sometido a tareas de recolección de residuos.

Posteriormente, la Policía resguardó la escena y dio intervención al médico policial y a los especialistas de la Dirección Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes y el relevamiento de elementos de interés para la causa.

Asimismo, investigadores policiales llevan adelante tareas de análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, además de otras diligencias ordenadas por la Justicia, con el objetivo de establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho e identificar a las personas involucradas.