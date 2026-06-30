La circulación está permitida para vehículos de hasta 20 toneladas. La obra definitiva presenta un avance del 85% y continúa en ejecución.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informó que ya se encuentra habilitado el paso provisorio sobre el arroyo Pindaytí, en la Ruta Provincial N.º 2, permitiendo la circulación de vehículos de hasta 20 toneladas mientras continúan los trabajos de construcción del puente definitivo.

La obra permanente registra un avance del 85%, aunque todavía no esta habilitada debido a que personal de Vialidad Provincial continúa ejecutando las tareas necesarias para completar la estructura y garantizar las condiciones de seguridad antes de su habilitación.

Ante las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días, la DPV indicó que mantiene un monitoreo permanente del paso provisorio, evaluando el comportamiento del caudal del arroyo para determinar las condiciones de circulación y actuar de manera preventiva en caso de ser necesario.

El organismo también informó que los controles se extienden al resto de la red vial provincial, especialmente en los puentes ubicados sobre cursos de agua afluentes del río Uruguay, con el objetivo de preservar la seguridad de los usuarios frente a posibles crecidas.