El operativo se realizará este miércoles a partir de las 9 horas en la Escuela N°578. La iniciativa está destinada a personas desde los 15 años de edad.

Este miércoles 1 de julio, a partir de las 9:00 h, se realizará un nuevo operativo del programa provincial “Mirar Mejor”. En esta oportunidad, la jornada que brinda atención oftalmológica integral y sin costo a los vecinos, tendrá lugar en la Escuela N°578 “Esteban Echeverría”, ubicada en el Paraje Tres Arroyos – Ruta Prov. 9 km 15, en Aristóbulo del Valle.

Una vez por semana, los especialistas recorren distintas localidades para realizar evaluaciones oftalmológicas. La mayoría de los pacientes que asisten a los operativos nunca se realizó una consulta de este tipo. Ante este escenario, la convocatoria abarca a personas a partir de los 15 años.

La iniciativa, que se desarrolla íntegramente con recursos provinciales, es realizada por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), la Sociedad de Oftalmología de Misiones (SOMI) y la Municipalidad de Aristóbulo del Valle, con el acompañamiento del Gobierno de Misiones.

Las tareas médicas consisten en evaluaciones primarias. Estas actividades incluyen el control de la visión y la determinación de la necesidad de anteojos para lejos o cerca. Con respecto a la dinámica de trabajo, la atención se organiza por orden de llegada y los municipios se encargan de entregar números a los pacientes para garantizar el orden.

Acceso equitativo a la salud visual con el programa Mirar Mejor

En cada jornada, el programa Mirar Mejor reafirma la importancia de acercar la atención oftalmológica a los barrios. El propósito principal de la actividad es asegurar un acceso equitativo para quienes no pueden costear servicios particulares.

Los beneficiarios de la propuesta valoran el impacto positivo de la intervención médica en su comunidad. Los vecinos destacan no solo la entrega de anteojos, sino también la calidez y profesionalidad del equipo de especialistas, que ofrece orientación y seguimiento personalizado.

La continuidad del programa provincial refuerza el compromiso con la salud pública en el territorio misionero. A través de estas acciones semanales, los distintos organismos coordinan esfuerzos para dar respuesta inmediata a las necesidades de la población local.