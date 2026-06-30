El programa provincial busca regularizar la situación de tierras urbanas y rurales. “Siento que hoy me están permitiendo entrar en sus casas que son sus corazones”, expresó Passalacqua.

Como estaba anunciado, el Gobierno de Misiones entregó este martes 59 documentos de regularización dominial, con títulos de propiedad a familias de Puerto Iguazú. La actividad se realizó en la sede del ITUREM y fue encabezada por el gobernador Hugo Passalacqua, junto a autoridades provinciales, municipales y los beneficiarios del programa.

Durante el acto, Passalacqua habló del alcance del proceso de regularización y su impacto en la vida de las familias. “Siento que hoy me están permitiendo entrar en sus casas que son sus corazones”, expresó el mandatario.

En ese marco, sostuvo que la entrega del documento representa un cambio en la situación de los beneficiarios: “Al entregar ese título siento que fui un poquito útil con el equipo de gobierno, está lo material en ese título y está lo espiritual que es a futuro”.

El programa provincial de regularización dominial busca otorgar respaldo legal a la tenencia de tierras y viviendas, con el objetivo de brindar seguridad jurídica y facilitar el acceso a derechos básicos. En esta oportunidad, las 59 entregas incluyeron títulos definitivos y permisos de ocupación que acreditan la situación de cada lote.

Desde la Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras señalaron que el trabajo se desarrolla de manera articulada con los municipios para avanzar en la consolidación de barrios y garantizar documentación a más familias. La política pública se sostiene como parte de un esquema de ordenamiento territorial en distintos puntos de la provincia.

“Llegó el título de mi terreno”

Entre las personas beneficiadas, Nilda Esther Brítez retrató la importancia del título tras más de dos décadas de residencia en el mismo terreno. “Llegó el título de mi terreno, hace 23 años que vivo efectivamente sobre el mismo. Estoy muy tranquila porque por fin tengo el título de propiedad de algo que es mi pertenencia. Esto trae tranquilidad para la organización familiar”, expresó.

El Gobierno provincial aclaró que cada entrega permite formalizar situaciones habitacionales históricas y otorga a las familias la posibilidad de acceder a otros derechos vinculados a la propiedad, como servicios, créditos y mejoras edilicias.

Presencia institucional y continuidad del programa en la provincia

El acto contó con la participación del intendente de Puerto Iguazú, Claudio Flippa, el subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras, Daniel Behler, y el director general de Tierras, Rubén Sales, además de familias beneficiarias.

La actividad formó parte del esquema de trabajo que la Provincia sostiene en materia de regularización dominial, con entregas periódicas en distintos municipios de Misiones. Según se informó, el programa continuará con nuevas jornadas en otras localidades, con el objetivo de avanzar en la titularización de tierras y consolidar la situación legal de más familias en la provincia.