Los estudios que se realizó el lateral de River en el isquiotibial derecho arrojaron ese resultado, aunque es leve. Será baja en la segunda fecha del Mundial y lo reemplazaría Nahuel Molina.

Gonzalo “Cachete” Montiel quedó descartado para el encuentro que la Selección Argentina disputará el lunes frente a Austria en Dallas. El defensor presenta una pequeña lesión en el isquiotibial derecho y no se entrenó a la par de sus compañeros el jueves.

El lugar de Montiel en el once inicial lo ocupará Nahuel Molina, quien ingresó en el segundo tiempo del debut contra Argelia. El cuerpo técnico confirmó que el jugador de River trabajará en campo durante los entrenamientos del sábado y domingo, aunque no estará disponible para el próximo compromiso.

La molestia actual no guarda relación con la lesión que Montiel traía al sumarse a la concentración en Kansas. Aquella había sido en el isquiotibial de la otra pierna, sufrida en la semifinal del Torneo Apertura ante Rosario Central, que lo privó de disputar la final frente a Belgrano.

Antecedentes de la lesión de Montiel

Cachete fue uno de los diez futbolistas que no pudieron realizar la preparación mundialista íntegramente junto al resto del plantel. Se entrenó al margen durante casi una semana, se perdió el amistoso contra Honduras y recién sumó minutos en el segundo tiempo frente a Islandia.

Debido a que Molina no había jugado ninguno de los dos partidos previos, Montiel se había ganado la titularidad en el debut. Sin embargo, la nueva lesión lo deja fuera del choque contra Austria y abre la puerta para que Molina se afiance en el lateral derecho.

El defensor tendrá una semana para recuperarse con vistas al partido contra Jordania, programado para el próximo sábado a las 23.00 en Kansas. El cuerpo técnico espera que pueda estar disponible para ese compromiso.