El juego está programado para este sábado a las 18 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

Francia e Inglaterra jugarán este sábado desde las 18, en el Hard Rock Stadium de Miami, el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

Los perdedores de las semifinales se despedirán del torneo buscando subirse al podio tras las derrotas frente a España y Argentina, respectivamente.

Les Bleus eran los máximos candidatos al título pero se llevaron un golpazo impensado en las semifinales contra España. El equipo de Luis De la Fuente superó a Francia en todos los sectores de la cancha, lo redujo a su mínima expresión, y con los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Perro dejó a los franceses fuera del Mundial, obligados a disputar el encuentro por el tercer puesto.

Los dirigidos por Didier Deschamps, quien se despedirá de la selección este sábado, quieren terminar el torneo con una sonrisa y finalizar en el podio por tercera vez consecutiva, tras el título en Rusia 2018 y el subcampeonato en Qatar 2022.

A su vez, Kylian Mbappé intentará quedarse con la Bota de Oro del Mundial, ya que llega igualado con Messi en lo más alto de la tabla con ocho tantos.

Por su parte, los Tres Leones vienen de perder 2-1 contra la Selección argentina en una semifinal histórica. Inglaterra comenzó ganando el partido con un gol de Anthony Gordon, pero sobre el final la Albiceleste lo dio vuelta gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, terminando así con el sueño inglés.

Al igual que Francia, el equipo de Thomas Tuchel buscará subirse al podio con una diferencia sustancial: la única vez que lo logró en toda su historia fue en el Mundial de 1966 cuando fue campeón. Lo más cerca que estuvo fue en 1990 y en 2018, cuando terminó en el cuarto puesto.

El choque por el tercer puesto tiende a ser menospreciado, sobre todo en casos como este, en el que se van a enfrentar dos potencias que vieron frustradas sus aspiraciones legítimas de ser campeones. Sin embargo, sin la presión de una eliminación suele derivar en partidos más abiertos.