El Parlamento de Participación Ciudadana (PPC), es un espacio de encuentro, capacitación, diálogo y construcción colectiva destinado a generar propuestas y proyectos legislativos. “Es un nuevo espacio para que la ciudadanía participe activamente en la generación de políticas públicas”, indicó la concejal Malena Mazal.

Desde el Honorable Concejo Deliberante de Posadas y mediante la Ordenanza XI – N.° 175 creó el el Parlamento de Participación Ciudadana (PPC). Se trata de un espacio de encuentro, capacitación, diálogo y construcción colectiva destinado a generar propuestas y proyectos legislativos para la ciudad. Se presentará este jueves tras la sesión ordinaria

“Es un nuevo espacio para que la ciudadanía participe activamente en la generación de políticas públicas”, indicó la concejal Malena Mazal.

Por su parte Laura Traid, Presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales y Desarrollo Vecinal señaló que este parlamento “se llevará a cabo en la segunda mitad del año a través de actividades, talleres y encuentros se trabajo”.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad. Podrán inscribirse personas a partir de los dieciséis (16) años de edad que residan en el municipio.

La participación se realizará a través de las siguientes modalidades:

a) Participación institucional: destinada a estudiantes regulares de 4°, 5° y 6° año del nivel secundario de instituciones educativas de la ciudad que resulten seleccionadas para integrar el Parlamento. Las inscripciones se abrirán esta semana.

b) Participación individual: destinada a personas de 16 años o más con residencia en el municipio. Las inscripciones se realizarán en el mes de agosto.