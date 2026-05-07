El 7 de mayo se conmemora en Misiones el Día Provincial del Deporte, en homenaje a Ernesto “Finito” Gehrmann, considerado emblema y ejemplo del deporte misionero que nació un día como hoy de 1.945.

La fecha fue establecida en 2.022 y comenzó a aplicarse desde 2.023, como reconocimiento a la brillante trayectoria que tuvo Gehrmann en el básquetbol, tanto nacional como internacional. Al mismo tiempo, a partir de todo lo que representa “Finito”, la efeméride busca reconocer el talento, esfuerzo, superación y la dedicación constante de los deportistas en Misiones.

Como expresa habitualmente el gobernador Hugo Passalacqua, el deporte es una escuela de valores, porque más allá de la competencia, representatividad y los resultados, significa una plataforma inmejorable para sembrar respeto, solidaridad, esfuerzo, superación, compromiso, amistad, integración, entre otros aspectos que luego son trasladados a la vida cotidiana.

Gehrmann nació el 7 de mayo de 1.945, es decir, hoy cumple 81 años. Desplegó su talento durante las décadas del 60, 70 y principios del 80, en el básquet nacional, internacional y defendiendo la camiseta de la Selección Argentina. Es el deportista más importante de Misiones, por trayectoria, trascendencia y preponderancia, manteniendo siempre la humildad y la nobleza como rasgos característicos de su personalidad. Ese fue el motivo y el fundamento que tuvo en cuenta la Cámara de Representantes en 2.022 para establecer el 7 de mayo de cada año como el Día Provincial del Deporte.

Con “Finito” como emblema y ejemplo, desde el Ministerio de Deportes de la provincia expresaron un saludo y reconocimiento especial a los deportistas de Misiones.