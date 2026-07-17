El objetivo principal de la actividad desarrollada desde el Gobierno de Misiones es acompañar a mujeres gestantes y madres con lactantes mediante acciones de formación, contención y asistencia material.

En el Salón Comunitario de Cerro Corá se realizó una nueva jornada del programa “Mamá Misionera”. Se trata de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial y organizada en esta oportunidad junto a la Municipalidad de Cerro Corá.

La actividad reunió a beneficiarias de los municipios de Cerro Corá, Andrade, Profundidad y Cerro Azul, destinatarias del programa por encontrarse en situación de vulnerabilidad social. Durante la jornada se hizo entrega de 40 cunas completas con sus respectivos ajuares, distribuidas entre los cuatro municipios. Además de certificados de participación y material educativo orientado a fortalecer los cuidados durante el embarazo, lactancia y primera infancia.

El programa está dirigido a mujeres gestantes a partir de las 24 semanas de embarazo y a madres con niños y niñas de hasta 12 meses de edad. Su propósito es brindar un abordaje integral que garantice el derecho a la salud, cuidado y desarrollo digno de la madre y su hijo, promoviendo el acceso a herramientas que fortalezcan el bienestar de las familias misioneras.

Actividades integrales de Mamá Misionera

Como parte de la propuesta, las asistentes participaron del taller “Salud y nutrición integral materno-infantil”, un espacio de formación coordinado por profesionales del Ministerio de Salud Pública y del Instituto de Previsión Social (IPS). Durante la capacitación se abordaron contenidos vinculados a la nutrición durante el embarazo, la soberanía alimentaria, lactancia, cuidados del recién nacido y atención integral del binomio madre-hijo.

La licenciada Macarena García estuvo a cargo del módulo sobre nutrición y soberanía alimentaria, mientras que la licenciada Noelia Rossano desarrolló los contenidos relacionados con la salud y el cuidado materno-infantil.

Además de la entrega de cunas y ajuares, las beneficiarias recibieron material informativo sobre nutrición durante el embarazo, lactancia, cuidados del recién nacido y derechos de la madre y del niño. Con esto se fortalece el carácter preventivo y educativo del programa.

Con esta nueva entrega, el programa “Mamá Misionera” continúa consolidándose como una política pública de acompañamiento integral, que articula acciones entre distintos organismos del Estado para garantizar mejores condiciones de vida durante el embarazo y los primeros meses de crianza, promoviendo la salud, la equidad y el desarrollo de las familias misioneras.

Cabe recordar que el programa fue presentado en abril de este año, por el gobernador Hugo Passalacqua en la localidad de Caa Yarí. De cara a fin de año, la proyección estima asistir a aproximadamente 1.000 mamás de toda la provincia. La planificación contempla la continuidad de los encuentros en los distintos municipios alcanzados. El alcance previsto abarca a beneficiarias de diferentes localidades dentro del territorio provincial.