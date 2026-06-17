La Municipalidad de Posadas sigue desarrollando acciones destinadas a la recolección y disposición final de neumáticos fuera de uso, una medida que contribuye tanto al cuidado ambiental como a la prevención sanitaria.

Las cubiertas en desuso representan potenciales reservorios de agua y, por lo tanto, sitios propicios para la reproducción del mosquito transmisor del dengue. Por ello, su retiro y tratamiento adecuado forman parte de una estrategia integral que busca reducir riesgos para la salud pública.

Circuito de recolección por delegación municipal:

-Miércoles 17/06

Turno mañana: Dolores Sur

Turno tarde: Santa Rita

-Jueves 18/06

Turno mañana: Villa Cabello / Riberas del Paraná

Turno tarde: Dolores Norte

-Viernes 19/06

Turno mañana: Itaembé Miní Este

Turno tarde: Miguel Lanús