La Municipalidad de Posadas sigue desarrollando acciones destinadas a la recolección y disposición final de neumáticos fuera de uso, una medida que contribuye tanto al cuidado ambiental como a la prevención sanitaria.
Las cubiertas en desuso representan potenciales reservorios de agua y, por lo tanto, sitios propicios para la reproducción del mosquito transmisor del dengue. Por ello, su retiro y tratamiento adecuado forman parte de una estrategia integral que busca reducir riesgos para la salud pública.
Circuito de recolección por delegación municipal:
-Miércoles 17/06
Turno mañana: Dolores Sur
Turno tarde: Santa Rita
-Jueves 18/06
Turno mañana: Villa Cabello / Riberas del Paraná
Turno tarde: Dolores Norte
-Viernes 19/06
Turno mañana: Itaembé Miní Este
Turno tarde: Miguel Lanús