En un operativo preventivo realizado en áreas rurales de Colonia Japonesa, efectivos de la División Delitos Rurales de Yacutinga localizaron y destruyeron estructuras clandestinas utilizadas para la práctica de caza furtiva en cercanías del límite con San Ignacio.

El procedimiento se concretó hoy cerca de las 11:20 horas, mientras los uniformados realizaban recorridas preventivas, entrevistas con vecinos y tareas de verificación en sectores de monte.

Durante las inspecciones, los agentes hallaron tres “sobrados” y saleros activos, elementos preparados estratégicamente para atraer animales y facilitar su captura cuando se acercan a alimentarse en el lugar.

Posteriormente, se efectuó un amplio rastrillaje en la zona con el objetivo de detectar la posible presencia de cazadores furtivos, aunque no se registraron personas involucradas durante el operativo.

Finalmente, las estructuras encontradas fueron inutilizadas y destruidas en el sitio, continuando con las tareas preventivas para preservar la fauna silvestre.