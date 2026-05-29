Los bikers podrán reconocer este domingo los recorridos oficiales de una de las fechas más esperadas del Campeonato Misionero de XCM.

En el marco de la competencia de ciclismo de montaña «Desafío Ruta Belgraniana» -que se realizará el 7 de junio-, este domingo 31 de mayo se desarrollará el reconocimiento oficial de los circuitos en la localidad de Candelaria.

La actividad comenzará a las 8 hs en la Playa de Sarandí y permitirá a los participantes recorrer los trazados oficiales de 105 kilómetros y 70 kilómetros, en una jornada pensada para ajustar estrategias, conocer el terreno y compartir la experiencia junto a otros bikers de la región.

El reconocimiento previo representa una instancia necesaria para quienes participarán de la competencia, ya que posibilita familiarizarse con las características técnicas y geográficas del recorrido.

Además de fortalecer la preparación deportiva, la propuesta busca seguir posicionando a Misiones como sede de eventos vinculados al turismo deportivo y al turismo cultural, generando movimiento turístico y promoviendo experiencias al aire libre en distintos municipios de la provincia.

Desde la organización recordaron la importancia de asistir con los elementos de seguridad correspondientes, llevar hidratación y confirmar presencia previamente al número +54 9 3764 105225.

El Desafío Ruta Belgraniana forma parte de las acciones que articulan deporte, naturaleza y turismo, promoviendo el disfrute de los entornos misioneros a través de actividades que convocan tanto a competidores como a aficionados del ciclismo de montaña.