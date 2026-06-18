Al menos cuatro delincuentes están involucrados en el violento asalto a una farmacia de Eldorado, donde dos de ellos ingresaron al local, hirieron de un disparo al propietario y concretaron el robo, mientras que otros dos aguardaban en motocicletas para facilitar la fuga. Sus viviendas fueron allanadas en las últimas horas, se recuperó parte de los elementos sustraídos y se activó una alerta provincial para lograr su captura.

El hecho ocurrió el pasado 8 de junio en el local comercial «Farmanic», ubicado sobre la calle Batalla de Obligado, en el kilómetro 10 de esa ciudad. Allí, Guillermo Nicolás R., de 31 años, fue abordado por dos hombres armados que le efectuaron un disparo en el pie izquierdo para concretar el robo de un teléfono celular, una notebook, una billetera con documentaciones y aproximadamente 200 mil pesos en efectivo.

A partir de un intenso trabajo investigativo desarrollado por la División Investigaciones de la Unidad Regional III, que incluyó análisis de cámaras de seguridad, declaraciones testimoniales y tareas de inteligencia, los efectivos idenrificaron a los autores materiales y a los conductores de las motocicletas utilizadas durante la fuga.

Además, se estableció que los delincuentes se movilizaban en una motocicleta Bajaj Rouser NS 200 y una motocicleta tipo Honda Titan CG 150. Los investigadores determinaron que una de ellas registraba pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

Como parte de las pesquisas, previamente fue secuestrada la motocicleta Bajaj Rouser NS 200 utilizada para cometer el asalto, además de un teléfono celular que será sometido a pericias para la extracción de información de interés para la causa.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Eldorado libró cuatro órdenes de allanamiento que fueron ejecutadas de manera simultánea por efectivos de Investigaciones, Infantería, Comando Radioeléctrico, comisarías jurisdiccionales, División Cibercrimen, Policía Científica, División de Prevención de Delitos y otras dependencias de la Unidad Regional III.

Durante los procedimientos, los uniformados secuestraron una motocicleta Motomel modificada con partes de una Honda Titan CG 150, la suma de 200 mil pesos en efectivo, una pistola, un revólver, vainas servidas calibre .22, un teléfono celular iPhone y una notebook Acer que fue reconocida como propiedad de la víctima.

Los investigadores continúan trabajando para localizar y detener a los involucrados identificados, quienes no fueron hallados durante los allanamientos. En ese marco, se emitió una alerta a todas las dependencias policiales de la provincia con el objetivo de intensificar su búsqueda y concretar las detenciones. Se continúa con las pesquisas para recuperar el resto de los elementos sustraídos y determinar la participación de cada uno de los involucrados en el hecho.