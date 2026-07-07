La salida estadounidense dejó a la Copa del Mundo sin anfitriones, tras las caídas en la misma fase de Canadá y México.

Bélgica goleó el lunes a un pálido Estados Unidos por 4-1 y se cruzará en cuartos de final del Mundial 2026 con España. Rescatado de entre los muertos tras una llamada de Donald Trump, el atacante Folarin Balogun estuvo inquieto y activo en el ataque estadounidense, pero pudo evitar la eliminación de los anfitriones en Seattle.

El delantero estadounidense se convirtió involuntariamente en la manzana de la discordia entre la FIFA y buena parte del mundo del fútbol, luego de que fuera habilitado a jugar el choque de octavos de final pese a haber sido expulsado en la ronda anterior.

“Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan inédita, incomprensible e injustificable” que “ha cruzado una línea roja”, fustigó la UEFA este lunes.

Pero su situación, que indignó incluso a las altas esferas políticas de Europa, pareció no afectar su rendimiento durante el encuentro en el que el Team USA fue eliminado.

La salida estadounidense dejó a la Copa del Mundo sin anfitriones, tras las caídas en la misma fase de Canadá y México.

Balogun, de 25 años, fue titular en el once de Mauricio Pochettino y contribuyó a que su selección igualara parcialmente la pizarra, revolcada poco después por unos belgas que se cruzarán en cuartos de final con España.

Resucitó tras una llamada de Trump

Su caso desafió el histórico reglamento del deporte más popular, que priva automáticamente del juego siguiente a un jugador que sea expulsado.

Balogun vio la roja directa por una entrada el miércoles contra un rival bosnio en el partido de dieciseisavos. Pero, como la historia bíblica de Lázaro, resucitó tras una llamada de Donald Trump al patrón de la FIFA, Gianni Infantino.

Bélgica dominó las acciones en Seattle

No había tocado el balón Balogun, cuando Charles de Keteleare adelantó a la selección de Bélgica a los ocho minutos y medio.

El segundo tanto también fue de De Keteleare, justo apenas dos minutos después del 1-1 de Estados Unidos al minuto 31 del encuentro.

El tercero fue un regalo del portero Matt Freese, aprovechado por Hans Vanaken, cuando podía surgir cualquier inquietud a Bélgica, porque Estados Unidos había crecido. Pero fue el principio del fin. Ya en el minuto 93, Lukaku anotó el lapidario 1-4.

Bélgica se cruzará en cuartos de final con España, que más temprano eliminó a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

AFP/EFE/AP/Reuters/DW/ © Foto de portada: AP