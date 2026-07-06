Este lunes se disputarán dos cruces de alto voltaje por los octavos de final del Mundial 2026. Desde las 16:00, en el Estadio de Dallas, España se enfrentará a Portugal en un duelo entre dos de los principales candidatos al título, mientras que a las 21:00, en Seattle Stadium, Estados Unidos jugará ante Bélgica por el otro pase a cuartos de final. En la siguiente instancia, el ganador de España-Portugal se medirá con el vencedor de Estados Unidos-Bélgica.

Portugal y España juegan un partidazo en busca de los cuartos de final

Portugal y España protagonizarán este lunes, desde las 16:00 en el Estadio de Dallas, uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. Dos de los grandes candidatos al título se enfrentan en una instancia temprana con el objetivo de meterse entre los ocho mejores, donde el ganador se medirá ante el vencedor de Estados Unidos-Bélgica.

Portugal llegó a la Copa del Mundo con etiqueta de candidato, aunque su camino en la fase de grupos dejó algunas dudas. Igualó 1-1 en el debut ante RD Congo, luego mostró su mejor versión con una goleada 5-0 frente a Uzbekistán, pero cerró el Grupo K con otro empate sin goles ante Colombia, lo que le impidió quedarse con la primera posición.

Ese segundo puesto lo emparejó con Croacia en los dieciseisavos de final, en un duelo exigente que terminó con triunfo por 2-1 para los lusos. Ahora, el equipo portugués afronta un desafío de máxima exigencia ante España, en un partido que muchos imaginaban como una posible final del torneo.

España, por su parte, cumplió con autoridad en el Grupo H y se quedó con el primer lugar. Debutó con un sorpresivo empate 0-0 ante Cabo Verde, pero luego reaccionó con una contundente victoria 4-0 sobre Arabia Saudita y cerró la fase de grupos con un sólido 1-0 frente a Uruguay, sumando siete puntos.

Ya en los dieciseisavos de final, La Roja volvió a mostrar contundencia al golear 3-0 a Austria con una gran actuación de Mikel Oyarzabal, quien atraviesa un gran momento goleador con cuatro tantos en el torneo. De esta manera, el conjunto español se metió entre los 16 mejores y ahora afronta un cruce de altísimo nivel ante uno de los principales candidatos al título.

Las formaciones

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Conceicao, Bruno Fernandes, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de La Fuente.

En medio de la polémica de Balogun, Estados Unidos enfrenta a Bélgica por los octavos de final

Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán este lunes, desde las 21:00 en el Seattle Stadium, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino llega tras finalizar primero en su grupo y superar a Bosnia en los dieciseisavos de final, mientras que los europeos vienen de un cruce dramático ante Senegal. El ganador de esta llave se medirá ante el vencedor del duelo entre España y Portugal en los cuartos de final.

Estados Unidos tuvo una fase de grupos sólida, debutando con una goleada ante Paraguay y sumando luego un triunfo por 2-0 frente a Australia. En la tercera jornada cayó ante una Turquía ya eliminada, pero aun así logró quedarse con el primer puesto de su zona. Ya en los dieciseisavos de final, el equipo de Pochettino hizo historia al eliminar a Bosnia con un 2-0 que le permitió avanzar a esta instancia.

El conjunto estadounidense, además, recibió una buena noticia en la previa de los octavos: Folarin Balogun había sido expulsado, pero el Comité Disciplinario de la FIFA decidió anular la tarjeta roja, por lo que podrá estar disponible para este encuentro decisivo.

Bélgica, por su parte, protagonizó uno de los partidos más vibrantes de los dieciseisavos de final. Perdía 2-0 ante Senegal, pero reaccionó en los minutos finales para igualar el encuentro y llevarlo al alargue, donde terminó imponiéndose por 3-2 gracias a un penal convertido por Youri Tielemans en la última jugada.

Los europeos habían terminado como líderes del Grupo G, tras igualar frente a Egipto e Irán y cerrar la fase con una contundente goleada 5-1 ante Nueva Zelanda. Con ese envión, llegan a este cruce decisivo con el objetivo de seguir avanzando en el Mundial 2026 y meterse entre los ocho mejores del torneo.

Las formaciones

Estados Unidos: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku. DT: Rudi García.

Horarios y TV de los partidos de este lunes del Mundial 2026

16:00 España vs Portugal (DSports)

21:00 Estados Unidos vs Bélgica (TyC Sports y DSports)

Con información de TyC Sports.