El intendente reveló que, ante la fuerte caída de recursos por el desfinanciamiento nacional, decidieron garantizar servicios como el mantenimiento de caminos terrados.

El intendente de Aristóbulo del Valle, Juan José Mac Donald, describió el complejo escenario que atraviesa el municipio por la caída de la coparticipación nacional y explicó que, ante la merma, garantizan con fondos propios el mantenimiento de servicios básicos, como la red vial rural. “Tenemos cerca de mil kilómetros de caminos terrados y tenerlos en buen estado es lo más nos cuesta”, apuntó. También advirtió que, por los constantes aumentos, el combustible se convirtió en el principal desafío para continuar con esas tareas de manera sostenida. Juan José Mac Donald – LT 17 Radio Provincia

Explicó que la gestión municipal aplicó medidas de ajuste para sostener y garantizar los servicios esenciales. “Cuando asumimos hicimos un recorte importante en los gastos públicos, como por ejemplo la reducción de secretarías”, precisó. Además, sostuvo que no incorporaron nuevo personal y que trabajan con una estructura limitada para atender las demandas.

Por otra parte, el jefe comunal se refirió a la paralización de obras nacionales que impactan en la localidad y señaló que hace dos años se detuvo la obra de cloacas, lo que dejó intervenciones inconclusas en varias calles. “Tenemos zonas excavadas que no se pueden cerrar por cuestiones técnicas”, explicó.

En cuanto al impacto social, describió a LT17 Radio Provincia un escenario complejo para la economía local: “El sector privado está complicado. Cayó el consumo y la recaudación municipal, lo cual también afecta directamente a los vecinos”, alertó. Además, mencionó que algunos comercios decidieron cerrar sus puertas debido a la baja del consumo, mientras que otros debieron reducir horarios de atención.

Mac Donald valoró el avance de obras con fondos provinciales ante el ajuste nacional

En paralelo, el intendente de Aristóbulo del Valle destacó el acompañamiento del Gobierno de Misiones para sostener obras clave, en contraste con los organismos nacionales. A través de la Dirección Provincial de Vialidad, ejecutan trabajos de saneamiento en los barrios Milagro y Yerbatera, una zona con un problema hisótico de inundación.

Sobre esas tareas, explicó que incluyen entubamientos y la construcción de tres puentes, con una inversión significativa de tiempo y recursos. En ese sentido, valoró el rol de la provincia para avanzar con obras que el municipio no podría afrontar en el actual contexto.

También, indicó que desde el Ejecutivo municipal inicaron una obra de cordón cuneta y empedrado de 100 cuadras, de las cuales ya realizaron 30. “Junto a Vialidad podemos avanzar en solucionar necesidades clave para la comunidad”, valoró

Finalmente, el jefe comunal planteó una mirada hacia adelante, aunque con cautela: “Tratamos de ser optimistas y pensar que la situación económica nacional va a mejorar”. No obstante, insistió en que la caída de los recursos coparticipables condiciona la gestión diaria y obliga a priorizar servicios esenciales en un escenario de alta exigencia.