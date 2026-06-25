La familia del intendente Julio “Chun” Barreto repudió públicamente una grave amenaza de muerte recibida en redes sociales contra uno de sus hijos, en un episodio que volvió a encender las alarmas sobre la violencia política en la localidad.

El conflicto se originó a partir de comentarios en Facebook donde un usuario identificado como Carlos Castells escribió “que pague el hijo”, acompañado de una alusión a “la muerte del primogénito”. La situación se agravó cuando, según capturas difundidas, la concejal de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Buckmayer, reaccionó favorablemente a la publicación, hecho interpretado como un aval a la expresión violenta.

Julio Germán Barreto, hijo del intendente, salió inmediatamente al cruce con un fuerte mensaje titulado “¡NO TODO VALE! ¡NO SON SOLO PALABRAS!”.

“Hoy se pasaron todos los límites. Lamentablemente, las redes dejaron de ser una plataforma de socialización y hoy se usa como herramienta de división”, expresó. Agregó que “una amenaza de muerte hacia mi persona no es un mensaje más. Es un síntoma de una sociedad marcada por los discursos violentos” y adelantó que realizará la denuncia penal correspondiente.

Por su parte, el intendente Chun Barreto también se manifestó con el mensaje “Con la familia ¡No!”, en el que llamó a la reflexión comunitaria y al respeto.

“Podemos pensar distinto. Podemos debatir… Pero nunca podemos aceptar que el odio, los agravios o las amenazas ocupen el lugar del diálogo y el respeto. Una amenaza de muerte no es una simple publicación”, afirmó el jefe comunal.

Tanto el intendente como su hijo coincidieron en rechazar la normalización de la violencia y llamaron a construir una comunidad basada en el diálogo y el respeto mutuo, especialmente pensando en las generaciones futuras.

El episodio generó gran repercusión en Montecarlo y reavivó el debate sobre la responsabilidad de los dirigentes y funcionarios frente a las expresiones de odio en redes sociales.