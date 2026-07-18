La Copa Argentina completó el cuadro de los octavos de final después de una jornada marcada por las eliminaciones de River Plate y San Lorenzo. Aldosivi y Deportivo Riestra protagonizaron dos de los principales golpes de los dieciseisavos y consiguieron sus lugares entre los 16 mejores equipos del certamen.

River quedó eliminado luego de caer por 3-1 ante Aldosivi en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. El conjunto marplatense, dirigido por Israel Damonte, mostró una gran efectividad, aprovechó los errores defensivos de su rival y avanzó a la próxima instancia, donde enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza.

La derrota significó un duro revés para el equipo conducido por Eduardo Coudet, que había superado por 1-0 a Ciudad de Bolívar en la ronda anterior. El Millonario perdió así una de las posibilidades de obtener un título durante la temporada y quedó afuera de una competencia que entrega al campeón una plaza directa para la Copa Libertadores.

San Lorenzo tampoco pudo continuar en el torneo. El Ciclón empató 1-1 frente a Deportivo Riestra durante los 90 minutos reglamentarios, pero perdió por 5-4 en la definición por penales disputada en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón.

El conjunto del Bajo Flores acumuló otra eliminación después de su reciente despedida de la Copa Sudamericana. Riestra, en cambio, avanzó a los octavos y tendrá como próximo adversario a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Boca Juniors también aseguró su clasificación tras vencer por 2-0 a Sarmiento de Junín. Alan Velasco y Leonel Flores, quien convirtió durante su debut en la máxima categoría, anotaron los goles del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

El triunfo marcó el regreso oficial del Vasco al banco del Xeneize. Boca, que había eliminado a Gimnasia de Chivilcoy en la fase anterior, se medirá con Vélez Sarsfield por un lugar en los cuartos de final.

Racing Club fue otro de los equipos que logró avanzar con autoridad. La Academia goleó por 4-1 a Defensa y Justicia en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, con tantos de Matko Miljevic, Marcos Rojo, Santiago Sosa y Adrián Martínez.

El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda enfrentará a Belgrano de Córdoba en la próxima ronda. El conjunto cordobés buscará dar otro paso en una competencia que ya presentó varias sorpresas y eliminaciones de equipos considerados candidatos.

Banfield también consiguió la clasificación luego de empatar ante San Martín de Tucumán y vencerlo por 5-4 en la tanda de penales. El Taladro enfrentará a Midland, uno de los representantes del ascenso que permanece en carrera.

Atlético Tucumán, por su parte, goleó por 3-0 a Talleres de Córdoba y se cruzará con Independiente. El Rojo llegó a los octavos tras superar por 2-0 a Unión de Santa Fe.

Platense eliminó a San Martín de San Juan y tendrá como rival a Instituto de Córdoba, que obtuvo su clasificación después de dejar en el camino a Lanús.

Estudiantes de La Plata, que venció a Rosario Central, se enfrentará con Barracas Central. El Guapo avanzó luego de eliminar a Huracán y buscará meterse entre los ocho mejores de la competencia.

Los cruces de octavos de final

Aldosivi vs. Independiente Rivadavia

Deportivo Riestra vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield

Racing Club vs. Belgrano de Córdoba

Banfield vs. Midland

Atlético Tucumán vs. Independiente

Platense vs. Instituto de Córdoba

Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central

La Copa Argentina ingresará ahora en una etapa decisiva. River y San Lorenzo ya quedaron afuera, mientras que Boca, Racing e Independiente aparecen entre los principales equipos de Primera División que continúan en carrera por el título y la clasificación directa a la Copa Libertadores.