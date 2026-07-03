La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) expuso ante los interesados, los alcances del proyecto que prevé la construcción de terceras trochas y carriles de adelantamiento y la repavimentación completa de la Ruta Nacional 14 entre Leandro N. Alem y Campo Viera.

En una jornada donde se llevaron adelante dos audiencias de consulta pública, se recibieron las inquietudes de autoridades locales, comerciantes y vecinos en sendas reuniones en las ciudades de Leandro N. Alem y Oberá.

Además de participantes de los mismos municipios donde se convocó a los encuentros, concurrieron vecinos de Guaraní y Campo Viera, comunas alcanzadas por el proyecto en función de su ubicación en cuanto al tramo de la ruta a intervenir.

Unas doscientas cuarenta personas participaron de las exposiciones detalladas de la proyectada intervención y de los estudios de impacto ambiental y social que se llevaron adelante para diseñar la obra. La comunicación de la información técnica estuvo a cargo de miembros de la consultora que llevó adelante los proyectos y su análisis de beneficios y afectaciones. Asimismo los participantes se interiorizaron de los plazos de la obra, prevista para ser licitada en el último trimestre de 2026 e iniciada en los próximos meses, con un tiempo estimado de ejecución de 18 meses.

La obra en resumen

El proyecto contempla casi 11 kilómetros de nuevos carriles de adelantamiento y terceras trochas, la repavimentación integral de unos 50 kilómetros de la calzada principal, readecuación y refuncionalización de alcantarillas, nuevos elementos de seguridad como barandas y guardarrailes y señalización vertical y horizontal. El costo de la inversión es de unos 24 millones de dólares financiados con un crédito internacional que toma la Provincia de Misiones con aval del Estado Nacional.

Finalizadas las exposiciones, técnicos de la DPV y consultores despejaron dudas y consultas de los participantes en relación a los distintos aspectos de la obra.

El Resumen Ejecutivo expuesto también está disponible para su consulta en la página Web de la Dirección Provincial de Vialidad, www.dpvmisiones.gob.ar y en el sitio www.iadb.org/es/proyecto/AR-L1437 correspondiente al Banco Interamericano de Desarrollo, ente financiador de la obra.

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