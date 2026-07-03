La ciudad capital se prepara para alentar a la Selección Argentina que hoy enfrenta a Cabo Verde desde las 19 horas. Será en UNA+ FAN FEST – Edición Mundial, una propuesta que invita a vivir el Mundial con amigos, en familia, en pantalla gigante y con toda la pasión que despierta la Selección Argentina.

Con más de 30 emprendimientos locales, desde las 17:00 horas, el Parque La Cascada abrirá sus puertas para recibir a quienes decidan disfrutar de una jornada con cerveza artesanal, gastronomía, música en vivo y juegos. Además, las marcas que acompañan el evento realizarán sorteos y entregarán premios a quienes se sumen a las actividades.

Como parte de la previa, habrá Happy Hour de 17:00 a 19:00 horas, una oportunidad para degustar de las propuestas locales mientras comienza a vivirse el clima mundialista. La música acompañará toda la jornada con las presentaciones de los DJs Mel Queen, Nino Gómez y Carlitos Ortiz, además de la conducción de Maxi Vargas, quienes serán los encargados de poner ritmo a la previa y al cierre del evento.

Organizada por el Clúster Cervecero Mboyeré y la Municipalidad de Posadas, el evento representa una oportunidad para dinamizar la economía local, generar nuevas oportunidades para emprendedores y seguir fortaleciendo el trabajo articulado entre el sector público y privado. Además, esta edición cuenta con el acompañamiento de empresas que apuestan al desarrollo local y hacen posible una nueva celebración para vivir el Mundial en comunidad: Apolo Deportes, Impreco, Ivess, Ocio Noble, Misiones Maravilla Turismo 360, Inflables Enzito, Ticket Misiones, Punto Audio, Misiones Online y 3D Max Impresiones.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los asistentes, desde la organización recuerdan que no estará permitido ingresar con conservadoras, termos o helatodo, objetos cortopunzantes, envases de vidrio o cristal, envases de aerosol o elementos inflamables y artículos que puedan representar un riesgo para la seguridad de los asistentes. Recuerdan que la entrada es libre y gratuita.