Cientos de vecinos accedieron de manera gratuita a atención médica, renovación de DNI, vacunación, entrega de medicamentos y servicios veterinarios del IMUSA, en una jornada que volvió a poner el foco en la descentralización de las prestaciones municipales y de otros entes.

La Municipalidad de Posadas desarrolló un nuevo Operativo Territorial en la chacra 146, zona de Villa Cabello, acercando una amplia oferta de servicios esenciales a los barrios. La iniciativa, como es habitual, permitió a los vecinos realizar trámites y acceder a prestaciones de salud, documentación y atención veterinaria sin necesidad de trasladarse a otros puntos de la ciudad.

Durante la jornada se brindó atención médica primaria, enfermería, vacunación, entrega de medicamentos, oftalmología y trámites de DNI, además de los servicios del quirófano móvil del IMUSA, que realizó castraciones y atención veterinaria para perros y gatos, respondiendo a una de las principales demandas de las familias de la zona.

Los propios vecinos destacaron la importancia de que este tipo de operativos lleguen a los barrios, especialmente para quienes tienen dificultades de movilidad o buscan evitar los costos y tiempos que implican los traslados.

Miguel, vecino de la chacra 146, expresó: «La verdad que esta propuesta es muy buena porque hay mucha gente en la zona que por ahí la parte de movilidad y acercarse cuesta, y la verdad que viene muy bien para todo este tipo de trámites.»

Por su parte, Rocío, valoró la atención sanitaria disponible: «Vine por consulta médica, y la verdad que hace falta. La parte médica está completa, hay enfermería, hay vacunación, hay atención, remedios.» También resaltó la presencia del IMUSA: «Está bueno el quirófano móvil. Acá hay muchos perros en el barrio, así que viene de diez.»

En tanto, Claudia aprovechó la oportunidad para realizar el DNI de su hijo y acceder a los servicios veterinarios: «Vine a hacer el DNI para mi hijo que cumple 15. De paso, aprovechar todo ya que vine acá.» Además, agregó: «Me quedaba muy lejos el IMUSA. Me voy contenta gracias a que vinieron por acá.»

A pesar de las bajas temperaturas registradas durante toda la mañana, la convocatoria fue muy positiva. La difusión entre los propios vecinos permitió que más familias conocieran el operativo y aprovecharan los servicios disponibles, fortaleciendo una política pública que busca acercar el Estado a cada barrio y facilitar el acceso a prestaciones esenciales.