El Cine Teatro Alem volverá a ser escenario de encuentro para los vecinos de Leandro N. Alem que deseen vivir en comunidad el partido de la Selección Argentina frente a Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Leandro N. Alem, invita a familias, grupos de amigos y vecinos en general a compartir la transmisión en pantalla gigante, en un espacio pensado para disfrutar del deporte y acompañar a la “Scaloneta” en una nueva instancia decisiva.

Desde el municipio destacaron que este tipo de actividades fortalecen los vínculos comunitarios y consolidan al Cine Teatro Alem como un punto de encuentro para grandes eventos deportivos y culturales.

El intendente de Leandro N. Alem, Dr. Matías Sebely, expresó que la iniciativa busca seguir generando espacios de participación y disfrute para toda la comunidad.

“Queremos que el Cine Teatro Alem siga siendo un lugar de encuentro para las familias, donde podamos compartir momentos que nos unen como comunidad. Acompañar a la Selección en instancias tan importantes es también una forma de vivir juntos la emoción, el orgullo y la identidad que nos representan como argentinos”, señaló Sebely.

La actividad se enmarca en la agenda de propuestas culturales y recreativas que impulsa la Municipalidad, promoviendo espacios accesibles y de integración para todos los vecinos.