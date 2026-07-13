Un siniestro vial se registró cerca de las 22:30 del domingo sobre la Ruta Provincial 204, a pocos metros del puente de acceso a Candelaria, donde un automóvil impactó contra un equino que se encontraba sobre la calzada.

El hecho involucró a un Chevrolet Corsa Classic conducido por un hombre de 71 años, quien circulaba en sentido Profundidad–Candelaria cuando colisionó contra un equino criollo que permanecía sobre la ruta. De acuerdo con las primeras averiguaciones, la escasa visibilidad debido a la falta de alumbrado público habría incidido en el hecho.

A raíz del impacto solo se registraron daños materiales en el vehículo y el conductor resultó ileso. El animal no presentaba marca identificatoria y, al momento de la intervención policial, no fue localizado ningún propietario.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Candelaria y personal de la División Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.