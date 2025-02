En la Cámara alta esperan que Diputados apruebe la semana próxima. El PRO avala. Restan la oscilante UCR y silvestres provinciales. Confían en llegar a la mayoría absoluta, es decir, 37 votos

La compleja situación en cuanto a números en el Senado reactivó la maquinaria oficialista, en medio de un inicio de sesiones extraordinarias con poca actividad y a la espera de si Diputados logra aprobar, la semana próxima, un proyecto muy acotado: la suspensión de las PASO para el corriente año. Según pudo saber Infobae, el Gobierno ya sondeó a un puñado de legisladores kirchneristas y aprovechó esta semana para blindar guiños de bancadas dialoguistas, como el PRO

“Primero, tenemos que ver lo que salga de allá -en referencia a la Cámara baja-, dado que varios bloques están agazapados y justifican la demora de una decisión hasta que no llegue una señal clara de sus respectivos partidos. Algunos ya lo insinuaron. También lo hicieron desde fuerzas provinciales, pero sin querer confirmar de manera definitiva. Hoy, es voto a voto. Ahora, si el kirchnerismo o un sector acompaña, quedaría despejado el camino”, sinceraron a este medio desde un importante despacho.

Dicha expectativa busca volumen para los próximos días en Diputados, donde el PRO, un sector mayoritario de la UCR y un par de silvestres provinciales comprometieron el apoyo para la suspensión de las PASO. Por ende, obviar el financiamiento y el resto de las cuestiones relacionadas con la reforma política. El sendero es más que desafiante: el martes habrá trabajo en comisiones y estiman una sesión para el jueves.

Con ese escenario, al Senado le quedaría una semana para dictaminar, con el objetivo final de aterrizar en el recinto el 20 de febrero. Un día después finalizará el período de sesiones extraordinarias, aunque el mismo podría ser prorrogado de manera exprés por el Ejecutivo vía decreto, en caso que fuese necesario.

En las conversaciones del Senado participó también su titular y vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien junto a bancadas dialoguistas pincelaron el panorama real en la Cámara alta a la Casa Rosada, cuando asistió al Congreso el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En ese momento, la funcionaria estaba a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a los Estados Unidos y al Foro de Davos, en Suiza.

Uno de los bloques que todavía no se definió en el Senado es la UCR, que comanda el correntino Eduardo Vischi. Según relataron algunos legisladores, no regresó con la mejor predisposición -no estuvo en la reunión con Francos y Villarruel- y deslizaron que la elección a gobernador en Corrientes tensó, en cierta medida, el contacto.

Más allá de eso, Vischi apoyó en diversas votaciones al Gobierno, dentro de un espacio que durante 2024 buscó todo el tiempo, casi como si fuese a propósito, comprometerse con una acción para después, en el recinto, ejecutar la contraria. Días atrás, un senador del centenario partido dijo: “Yo estoy a favor de las PASO, pero aguardaré la reunión con mis colegas y aceptaré lo que se decida allí”. Las internas allí no frenan, ni siquiera, con el calor del período estival.

El número es, en el Congreso, el primer mandamiento. Sin eso, no existe nada. Por eso es trascendental el escaneo diario -un error que debe subsanar la Casa Rosada, que después aprovecha tropelías para dinamitar a Villarruel, que a veces también se equivoca- no sólo en las sesiones ordinarias o extraordinarias. Es todos los días: escuchar qué pasa, saber qué se necesita, entender desde dónde se puede ayudar. Preguntas tan simples que, bajo la gloria del poder, muchos olvidan. Claro está: todo eso no debe implicar la salida del mínimo imponible que pretende el Gobierno, que ganó la elección y está al frente de la administración central.

¿Cuál es la situación actual? En el Senado, el kirchnerismo suma 33 votos y tendrá uno más en la próxima sesión, debido a que la actual legisladora provincial del camporismo Stefanía Cora (Entre Ríos)ingresará en reemplazo del expulsado peronista disidente Edgardo Kueider, quien fue encontrado en un paso fronterizo de Paraguay con más de USD 200.000 sin declarar. Es decir: el Frente de Todos contará con 34 voluntades, a tres del quorum propio. De otro lado queda un oficialismo de seis, más aliados usuales y dialoguistas cada vez más serpenteantes que, en un futuro ideal, llegarían a 37-38, según la ocasión y con acciones que subirán en el corto plazo.

Para los 37-38 restantes del oficialismo y la oposición dialoguista -se empuja el regreso anticipado del radical Víctor Zimmermann, de licencia hasta fin de mes por un cargo en Chaco- existe otro ítem fundamental: proteger a las autoridades que se aprobaron el 13 de diciembre de 2023, cuando se inició la gestión libertaria. Ya es conocido que se irá la secretaria administrativa. Esa butaca es el alma de la Cámara alta, la caja. Desde el entorno del Villarruel negaron tener un nombre, aunque un asesor cordobés que ya trabaja con la vicepresidenta comenzaría -si es que ya no lo hizo- a presentarse en algunos despachos, confió un legislador a Infobae. El kirchnerismo ve ahí la posibilidad de generar un terremoto político. En menos de un mes se conocerá el resultado.

INFOBAE