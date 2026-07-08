El Servicio Penitenciario Provincial (SPP) informó que el oficial, José Martín Parfeñuk, fue localizado ayer martes por personal de la División Búsqueda de Personas con Paradero Desconocido de la Policía de Misiones.

El Servicio Penitenciario Provincial (SPP) informó que el sargento José Martín Parfeñuk fue localizado ayer martes por personal de la División Búsqueda de Personas con Paradero Desconocido de la Policía de Misiones. Tras su hallazgo, el efectivo recibió asistencia y contención por parte de profesionales de la Dirección del Servicio Social del SPP.

Durante la intervención, Parfeñuk manifestó que no deseaba regresar con su grupo familiar. Más tarde intentó abordar un vuelo con destino a la ciudad de Buenos Aires; sin embargo, tras un diálogo con el personal interviniente desistió de concretar el viaje y permaneció bajo seguimiento institucional.

Desde la institución aclararon que el sargento atraviesa una condición de salud mental que requiere acompañamiento profesional, por lo que se continúan articulando las acciones necesarias para garantizar su contención y seguimiento. Asimismo, precisaron que el efectivo no registra restricciones judiciales ni impedimentos legales que limiten su libertad ambulatoria.

Las autoridades del SPP indicaron que el caso se trabaja de manera interinstitucional y con el respeto de la privacidad del interesado, buscando priorizar su bienestar y la continuidad del tratamiento recomendado por los profesionales que intervienen.