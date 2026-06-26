La nueva herramienta digital permitie obtener el permiso de construcción en menos de diez días para viviendas unifamiliares y pequeños locales comerciales, agilizando los tiempos administrativos y el inicio de obra.

La Municipalidad de Posadas incorporó el nuevo Trámite Ágil para Obras Nuevas de menor escala, una herramienta que busca optimizar la gestión de Obras Privadas y facilitar el inicio de construcciones a través de procedimientos más simples y rápidos.

La iniciativa se enmarca dentro del Código de Edificación vigente y se implementa a través del sistema de Gestión de Obras Privadas (GOP), permitiendo gestionar de manera completamente digital el permiso para la construcción de viviendas unifamiliares de hasta dos plantas y una superficie máxima de 200 metros cuadrados, así como locales comerciales de una sola planta y hasta 100 metros cuadrados.

El principal beneficio de esta modalidad es la reducción significativa de los tiempos administrativos, ya que el Municipio podrá emitir el Permiso de Construcción en un plazo menor a diez días, siempre que la documentación presentada se encuentre completa y cumpla con los requisitos establecidos.

Una vez abonados los derechos de construcción correspondientes, se emitirá el cartel de obra habilitante, mientras que el plano aprobado con código QR será entregado al finalizar el proceso administrativo.

El trámite se realiza de manera 100% digital a través del sistema GOP. Para iniciarlo, los interesados deberán ingresar a la sección «Nuevo Trámite» y seleccionar la opción «11 – Nueva Obra Trámite Ágil». Asimismo, toda la documentación requerida puede consultarse previamente en la sección «Guía de Trámites» de la plataforma.

Esta nueva herramienta se suma a otras actualizaciones impulsadas por la Secretaría de Planificación Estratégica y Territorial, entre ellas la reciente incorporación de la Calculadora de Derechos de Construcción, con el objetivo de modernizar y agilizar los procesos vinculados al desarrollo urbano de la ciudad.

Para conocer los alcances, requisitos y condiciones del procedimiento, los profesionales y particulares pueden consultar el Código de Edificación vigente, específicamente la Sección 2.5 «Trámite Ágil», o comunicarse al teléfono 3764-449042, mediante las redes sociales de la Secretaría de Planificación Estratégica y Territorial o acercarse al primer piso del edificio municipal.