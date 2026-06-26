Así lo indicó desde España donde además dijo que se presentará a las Elecciones de 2027 y elogió a Messi y a Scaloni.

El presidente Javier Milei aseguró que cree en la honestidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero señaló que, si la Justicia lo considera culpable lo eyecta “de una patada”.

“La Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho… si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada. Yo creo en la honestidad de Adorni”, aseguró al hablar de la situación de Adorni en declaraciones a El Observador, España.

Además, indicó: “Me presentaré en las Elecciones de 2027 ¿Cómo no si estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia? ¿Pensás que es normal meter 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? ¡Me hablan de la micro y eso es la micro! El ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord”.

“Todos predecían una hiperinflación y la evitamos y la economía crece”, aseveró el mandatario argentino, mientras que luego indicó: “Si fuera peronista o tuviera sobornados a los medios como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que no permitiría porque no creo en eso”.

“Es como el que dice ‘necesitamos mucho tiempo mío en el poder’ pero eso es un error, un fracaso: si dependes de una persona, estás terminado, porque el cementerio está lleno de imprescindibles”, aseveró.

“Scaloni debería ser profesor de una escuela de negocios de liderazgo”

Milei también habló del futbolista Lionel Messi de quien dijo que no puede “contestar racionalmente” porque le tiene “una admiración enorme”, mientras que consideró que el entrenador Lionel Scaloni “debería ser profesor de una escuela de negocios”.

“Nunca en mi vida vi un tipo que haga las cosas que haga Messi, no puedo contestar racionalmente, tengo una admiración enorme, es un tipo fuera de serie ¡Lo veo todo 10!”, señaló, tras lo cual dijo: “Yo creo que Scaloni debería ser profesor de una escuela de negocios de liderazgo ¿Cómo lidiás con todas megasestrellas?”.

“No voy a la cancha para no dar un espectáculo lamentable de lo que sufro viendo los partidos de Argentina. Cuando algo no le sale a Messi la paso mal ¡Cuando el otro día erró el penal la pasé para el culo! No puedo dar ese espectáculo público, es como cuando Palermo erró los 3 penales con Argentina: yo lloraba desconsoladamente”, aseveró.