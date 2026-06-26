El informe del Indec detalló que el coeficiente de Gini alcanzó 0,442, marcando un deterioro respecto de trimestres anteriores. La comparación también estuvo influida por el impacto estacional del aguinaldo y una mayor concentración del ingreso en los sectores altos.

La distribución del ingreso volvió a deteriorarse en el arranque de 2026. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que el coeficiente de Gini subió hasta 0,442, contra 0,427 del trimestre previo y 0,435 de un año atrás. El indicador dejó atrás la mejora observada a fines de 2025 y confirmó que la recuperación económica no logró traducirse en una reducción de la brecha social.

La comparación trimestral tiene una particularidad metodológica. El cuarto trimestre del 2025 incorporó el pago del aguinaldo, que impacta principalmente sobre los trabajadores registrados y mejora los ingresos de los sectores formales.

El propio Indec adviertió que esa situación altera las comparaciones entre trimestres porque el ingreso extra no se distribuye de manera homogénea entre toda la población. Por eso, parte de la mejora distributiva observada en el cierre de 2025 desapareció en los primeros meses de este año.

Mayor distancia entre sectores

La brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre aumentó 15 veces, contra las 13 veces del trimestre anterior. La cifra implica que la mejora registrada al cierre del año pasado fue transitoria y estuvo vinculada principalmente al impacto del salario complementario sobre el empleo formal. La distancia permanece prácticamente sin cambios respecto a los niveles observados durante los últimos años.

Los datos muestran además una fuerte concentración de recursos en la parte alta de la pirámide: el décimo decil (medida estadística que divide un conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales) reúne al 10% de la población, pero representa el 33,5% del ingreso total, mientras que el primer decil participa con apenas 1,8%.

Los ingresos provenientes del trabajo representaron el 77,7% de los recursos de los hogares argentinos durante el primer trimestre, mientras que jubilaciones, pensiones y transferencias explicaron el 22,3% restante.

Dentro del universo asalariado persiste una fuerte segmentación:

$1.370.000 fue el salario medio entre los trabajadores registrados

$731.000 cobraron en promedio quienes no cuentan con descuentos jubilatorios

En los hogares más pobres, los ingresos no laborales tienen un peso mucho mayor que en los sectores altos, donde predominan los ingresos provenientes del empleo y de otras actividades económicas.