Un hombre de 38 años protagonizó un siniestro vial esta mañana sobre la avenida Corrientes, donde el vehículo que conducía impactó contra una camioneta que se encontraba correctamente estacionada. No se registraron personas lesionadas y la Policía trabaja para establecer las causas del hecho.

El siniestro ocurrió cerca de las 8 de este viernes sobre la avenida Corrientes, entre Alvear y avenida Roque Pérez, donde por causas que son materia de investigación un Volkswagen Passat, conducido por Bin L., de 38 años, colisionó contra una camioneta Nissan Frontier que se encontraba estacionada sobre la vía pública. Tras el impacto, se hizo presente el propietario de la camioneta, Norberto B., de 43 años, quien constató los daños ocasionados en su vehículo.

En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal, que preservó la escena hasta el arribo de efectivos de la Policía de Misiones. Asimismo, intervino la Dirección General de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, mientras que la Comisaría jurisdiccional lleva adelante las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.