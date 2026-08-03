La Municipalidad excluyó de oficio a 212 contribuyentes de la obligación de actuar como Agente de Retención y Percepción de la Tasa de Comercio, cumpliendo uno de los compromisos asumidos tras el trabajo conjunto con las entidades que representan al comercio y la producción. La medida reduce cargas administrativas, simplifica trámites y fortalece la competitividad de empresas y emprendimientos locales.

La Municipalidad de Posadas concretó la actualización del padrón de Agentes de Retención y Percepción de la Tasa de Comercio, excluyendo de oficio a 212 contribuyentes, lo que representa aproximadamente el 36 % del padrón vigente.

La medida constituye uno de los principales resultados del paquete de alivio fiscal anunciado por el Municipio en abril de este año, luego de una agenda de trabajo sostenida con la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) y otras entidades representativas del sector productivo y comercial, que plantearon la necesidad de reducir cargas administrativas y simplificar los procedimientos tributarios.

Con esta decisión, la gestión del intendente Leonardo Stelatto cumple uno de los compromisos asumidos en ese proceso de diálogo permanente con los distintos actores económicos de la ciudad, avanzando en políticas que buscan facilitar el desarrollo de la actividad privada sin resignar eficiencia en la administración tributaria.

La exclusión se realizó sobre la base de criterios objetivos vinculados al volumen de ingresos, el comportamiento fiscal, el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias, las características de la actividad desarrollada y la participación efectiva de cada contribuyente dentro del régimen de recaudación.

Los contribuyentes alcanzados pertenecen a una amplia diversidad de sectores económicos, entre ellos comercios minoristas y mayoristas, industrias, empresas constructoras, establecimientos de salud, farmacias, veterinarias, prestadores de servicios profesionales, inmobiliarias, agencias de viajes, hoteles, restaurantes, empresas de transporte, estaciones de servicio y firmas vinculadas a la logística, entre otras actividades.

Con esta actualización, el régimen de Agentes de Retención y Percepción queda concentrado en aquellos contribuyentes cuya participación resulta relevante desde el punto de vista tributario, eliminando obligaciones administrativas que ya no se justificaban para empresas de menor escala.

La medida se enmarca en una política integral de modernización, simplificación administrativa y alivio fiscal que la Municipalidad viene impulsando durante 2026 para acompañar al comercio, la industria, los servicios y los distintos sectores productivos de Posadas.

En ese mismo sentido, recientemente también se prorrogó hasta el 31 de diciembre el Régimen Especial de Facilidades de Pago para la Tasa de Comercio y se puso en marcha el Régimen Especial de Regularización para la Tasa General de Inmuebles (TGI) y la Tasa de Barrido y Limpieza (TBL), que contempla importantes reducciones de intereses y multas para facilitar la regularización de obligaciones tributarias.

De esta manera, la Municipalidad de Posadas continúa consolidando una agenda de gestión basada en el diálogo con el sector privado y orientada a reducir costos administrativos, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y generar mejores condiciones para el crecimiento de la actividad económica y el empleo en la ciudad.