El hallazgo se produjo este lunes por la mañana, entre ramas de la costa brasileña del río Uruguay, en inmediaciones del lugar donde Nicolás Gustavo Joaquín Hesselman había caído al agua. La Policía de Misiones trabaja en conjunto con las autoridades del vecino país para la identificación formal del cuerpo.

Tras cuatro días de intensa búsqueda, este lunes cerca de las 10:30 horas fue hallado un cuerpo sin vida en la costa brasileña del río Uruguay, entre ramas y en las inmediaciones del sector donde el pasado jueves Nicolás Gustavo Joaquín Hesselman (27) había caído al cauce y desaparecido de la superficie.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas por los efectivos que participan del operativo, las características físicas del cuerpo hallado son compatibles con las del joven domiciliado en el barrio Lapacho de San Vicente, cuya búsqueda movilizó durante los últimos días a efectivos policiales, personal de Prefectura Naval Argentina y vecinos de la zona.

Actualmente, la Policía de Misiones trabaja de manera coordinada con las autoridades brasileñas para llevar adelante las actuaciones correspondientes y concretar la identificación formal del cuerpo, además de los trámites judiciales de rigor.