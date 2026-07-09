El intendente de Posadas, Leonardo Stelatto encabezó la ceremonia acompañado de autoridades, instituciones educativas, fuerzas de seguridad y vecinos en una jornada que recordó el valor de la libertad, la unidad y el compromiso con la construcción de una patria mejor.

Este jueves 9 de Julio, se celebró un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia con un acto central en el Parque Lineal del barrio Itaembé Guazú. La ceremonia convocó a autoridades provinciales y municipales, representantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, instituciones educativas y numerosos vecinos que compartieron una jornada de tradición.

Desde temprano, el frío característico de la fecha acompañó el encuentro. Guardapolvos blanco y escarapelas se multiplicaban mientras que el cielo se iba despejando y el sol reflejaba los colores de nuestra bandera.

El acto comenzó con la revista de tropas y los saludos protocolares a cargo de la autoridad militar. Luego, el izamiento de las banderas dio paso a la interpretación del Himno Nacional Argentino por la Banda de Música Municipal, seguido por las canciones oficiales de la provincia, Misionerita, y de la ciudad, Posadeña Linda.

El párroco Javier Krawczuk, de la parroquia Santo Cura Brochero fue el encargado de la invocación religiosa. En su mensaje, invitó a reflexionar sobre el valor de la humildad y la apertura para construir una sociedad más fraterna. Destacó que la verdadera sabiduría no nace de la autosuficiencia, sino de la capacidad de escuchar, aprender y ponerse al servicio de los demás, recordando que la fe y los valores compartidos son también un camino para fortalecer la convivencia y el compromiso con el bien común.

Posteriormente se realizó un respetuoso minuto de silencio en homenaje a quienes dieron su vida por la independencia.

La directora de la Escuela Provincial N.º 76, María Elena Obregón, recordó que la fecha representa uno de los momentos fundacionales de la patria. Señaló que la independencia no solo significó la emancipación política, sino también el nacimiento de una nación libre y soberana. En esa línea, remarcó que “el patriotismo se construye todos los días a través del trabajo, la educación, el respeto por los derechos y el cumplimiento de los deberes ciudadanos”.

Las instituciones educativas aportaron uno de los momentos más emotivos de la jornada. Estudiantes de la Escuela N.º 5 compartieron una poesía alusiva a la fecha patria, mientras que alumnos de la Escuela N.º 967 realizaron una representación de danzas tradicionales.

El cierre artístico estuvo a cargo del Ballet Folklórico Municipal, que presentó un repertorio integrado por zamba, chamamé y bailecito coya, en homenaje a las raíces culturales y a la gesta libertaria que dio origen a la Nación Argentina.

Finalizada la ceremonia, el segundo comandante de la Segunda Brigada de Monte comunicó oficialmente la culminación del acto al intendente Leonardo Stelatto, quien destacó la importancia de mantener vivos los valores que inspiraron la independencia.

«Celebrar la independencia es recordar nuestra historia y entender que esos ideales siguen vigentes. La libertad necesita estar acompañada por la unidad, el compromiso y el trabajo cotidiano de cada ciudadano para construir una ciudad, una provincia y un país cada día mejores», expresó el jefe comunal.

Desde la Unidad de Coordinación y Gestión invitaron a los presentes a compartir un desayuno popular con mate cocido y tortas fritas para culminar la celebración de una de las fechas más significativas de nuestra historia.