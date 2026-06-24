El ingreso al área protegida fue interrumpido debido a que el puente de acceso quedó cubierto por unos 80 centímetros de agua como consecuencia de la crecida del arroyo Yabotí.

La medida se mantiene vigente desde la mañana del martes en el acceso al Parque Provincial Moconá, en jurisdicción de El Soberbio, luego de que las intensas precipitaciones provocaran el aumento del caudal del arroyo Yabotí.

De acuerdo con el relevamiento realizado en el lugar, el agua alcanzó aproximadamente 80 centímetros sobre el puente de acceso, por lo que, por razones de seguridad, se dispuso el cierre preventivo del ingreso al parque.