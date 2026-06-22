La víctima fue identificada como Arturo Jorge Amarilla, de 45 años, quien falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el choque entre una Renault Kangoo y un automóvil BMW. Además, la Policía actualizó el estado de salud de los demás involucrados y la Justicia dispuso las primeras medidas en la causa.

La Policía confirmó que la víctima fatal del siniestro vial ocurrido el domingo por la tarde sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 953, en Dos de Mayo, fue identificada como Arturo Jorge Amarilla (45), conductor de la Renault Kangoo. De acuerdo con el informe médico, el fallecimiento se produjo a causa de politraumatismos múltiples que derivaron en un paro cardiorrespiratorio.

Respecto de los ocupantes del automóvil BMW, el conductor, Rogelio Marino Z. (48), sufrió una fisura costal derecha y fue dado de alta tras recibir atención médica. En tanto, Gladis Ester F. (49) permanece internada en el Hospital SAMIC de Oberá luego de ser intervenida quirúrgicamente por una fractura en la pierna derecha, mientras que el adolescente de 17 años continúa en observación con lesiones compatibles con el impacto y el uso del cinturón de seguridad.

Finalmente, por disposición del Juzgado interviniente, se notificó la instrucción de la causa por homicidio en accidente de tránsito al conductor del BMW, mientras que el cuerpo de Arturo Jorge Amarilla fue entregado a sus familiares para su velatorio e inhumación.