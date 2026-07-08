Los ocupantes de una motocicleta, de 25 y 28 años, colisionaron contra una camioneta, intentaron retirarse del lugar y fueron interceptados por la Policía. Ambos dieron positivo en el test de alcoholemia y el rodado fue retenido preventivamente.

El hecho ocurrió ayer cerca de las 19 horas, cuando efectivos de la División Grupo de Acción Preventiva (GAP) intervinieron tras una colisión entre una motocicleta Motomel S2 de 150 cc y una camioneta Fiat Strada que circulaban en el mismo sentido por la Costanera. Tras el impacto, los motociclistas, de 25 y 28 años, intentaron abandonar el lugar, pero fueron interceptados y detenidos por los uniformados.

Posteriormente, una ambulancia examinó a ambos motociclistas y determinó que no presentaban lesiones que requirieran traslado a un centro de salud. Asimismo, personal de Tránsito Municipal realizó las actuaciones correspondientes y dispuso la retención preventiva de la motocicleta, mientras que Policía Científica efectuó las pericias de rigor.

Finalmente, los test de alcoholemia practicados a los detenidos arrojaron resultados positivos de 0,56 y 0,79 gramos de alcohol por litro de aire espirado. Ambos quedaron a disposición de la Justicia por infracción al Código de Faltas.