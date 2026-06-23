Energía de Misiones remodela a nuevo una infraestructura eléctrica fundamental para el desarrollo del Noreste de Misiones. Se trata de la línea de 33kV (media tensión) que va desde la Estación Transformadora de Wanda hasta la Subestación de Comandante Andresito, con 80 kilómetros de recorrido paralelo a la Ruta Provincial 19 y que incluye zonas de monte y de parques provinciales.

En esta traza se cambian 960 aisladores poliméricos por aisladores de porcelana, material que ofrece mayor resistencia frente a los efectos de la radiación ultravioleta, el clima severo y el desgaste producido por el paso del tiempo.

La remodelación incluyó el recambio de 850 postes de madera por estructuras de hormigón, y la limpieza de la traza para limitar las interferencias de la línea con la vegetación.

Este trabajo es progresivo y demanda el despliegue coordinado de varias áreas de la empresa. La remodelación a nuevo, que ya está llegando a su final, asegura mayor estabilidad y eficiencia en la distribución de la energía para toda la zona por varias décadas, especialmente en Comandante Andresito y Piñalito donde la energía es vital para la estructura productiva con base en la industria yerbatera, la ganadería y los aserraderos.

Cortes programados para avanzar

Este martes 23 , el miércoles 24 y el jueves 25 de junio, entre las 12 y las 16, habrá cortes del suministro eléctrico para permitir el desempeño de diez equipos distribuidos a lo largo del recorrido. Estos equipos están conformados por personal especializado de Transmisión, de Redes de interior y de los distritos de la zona, que cuentan con grúas de altura, camiones y vehículos de doble tracción.

Los cortes programados de la energía posibilitan que puedan trabajar con seguridad en un entorno complicado, inaccesible a veces, y que requiere una precisión específica para cuidar el entorno.

El trabajo previsto en estos tres días será decisivo para avanzar en el recambio de los aisladores en 40 estructuras de retención.

Para comprender la magnitud y complejidad de la remodelación, valga recordar que comenzó en 2023 y que fue avanzando con el recambio de ocho postes de madera por hormigón por cada jornada, como número máximo posible. Este desempeño permitió llegar a los ochocientos cincuenta postes cambiados a la fecha.

Datos:

Extensión: La red cuenta con una longitud aproximada de 80 kilómetros.

Reemplazo de Postación: se cambiaron 850 postes de madera por columnas de hormigón armado para mayor resistencia.

recambio de aisladores: se cambian los poliméricos por aisladores de porcelana que ofrecen mayor resistencia. Los aisladores impiden pérdidas de energía y son fundamentales en este entorno de áreas protegidas.

Limpieza de traza: se realiza con equipos especiales y con la mínima afectación posible.