La provincia continúa en período de interbrote y sostiene operativos de control aédico en múltiples municipios.

La provincia de Misiones confirmó sus dos primeros casos probables de dengue en la temporada 2025/2026, al tiempo que descartó 161 de los 164 sospechosos notificados desde fines de julio. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, ambos casos probables corresponden a personas sin antecedentes de viaje, por lo que se trataría de infecciones autóctonas.

El escenario epidemiológico se observa en sintonía con la tendencia nacional: según el último Boletín Epidemiológico Nacional, se registran 12 casos confirmados por laboratorio en el país (cuatro autóctonos y ocho importados) y 76 probables. A nivel nacional se notificaron 4.916 cuadros febriles compatibles con dengue, de los cuales 4.560 fueron descartados.

Los casos confirmados de origen local corresponden a Formosa (dos) y a la provincia de Buenos Aires (dos). En tanto, los importados refieren antecedentes de viaje a Paraguay, México, Indonesia, Sri Lanka, Pakistán y Cuba.

Índices aédicos bajo control

En Misiones, los trabajos de campo del LIRAa continúan en municipios como Posadas, Andresito, Puerto Iguazú y Puerto Libertad, cuyos datos finales aún se encuentran en procesamiento. Sin embargo, los índices aédicos ya disponibles en Oberá y Eldorado muestran valores inferiores al 5%, lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica como de bajo riesgo epidémico.

Pese a estos indicadores favorables, el subsecretario de Atención Primaria y Salud Ambiental, Danielo Román Silva, advirtió sobre el flujo constante de personas desde y hacia Paraguay y Brasil, países donde el dengue circula de manera endémica durante todo el año.

Silva destacó además el trabajo conjunto con municipios y equipos sanitarios: “Durante el año pasado y este año realizamos capacitaciones en control vectorial y manejo del paciente febril. Contamos con la ventaja de tener como referente regional al infectólogo Fabián Zelaya, director de Saneamiento Ambiental”.

“Todavía estamos en interbrote”

El funcionario recordó la importancia de mantener las acciones preventivas durante todo el año. “Misiones está ubicada entre dos países con dengue endémico y circulación de otras arbovirosis como fiebre amarilla, zika y chikungunya. A esto se suma el intenso movimiento de personas entre noviembre y diciembre, además del turismo de verano”, señaló.

Silva precisó que la provincia se mantiene “en período de interbrote”, aunque permanece activa la vigilancia epidemiológica: “Cada caso sospechoso se analiza en el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (LACMI), donde se realiza la serotipificación en caso de resultar positivo”.

Un mosquito cada vez más adaptado

El subsecretario advirtió sobre la capacidad del Aedes aegypti para adaptarse al entorno: “Vuela más lejos y más alto que antes, y tolera mejor las bajas temperaturas”. Aunque no lo mencionó, estudios recientes constataron resistencia a insecticidas en poblaciones del vector en Posadas e Iguazú.

Frente a esta realidad, Silva insistió en la necesidad de un compromiso conjunto entre Estado y ciudadanía: “El Estado pone los hospitales, las vacunas, los insumos, la sensibilización y el trabajo territorial. Pero necesitamos de la responsabilidad social: que cada vecino dedique cinco minutos por semana a eliminar posibles criaderos. Tirar, tapar y voltear sigue siendo la medida más efectiva para frenar al mosquito”.