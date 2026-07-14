Este martes, cerca del mediodía, hablarán tres jugadores de la Albiceleste y luego se realizará la práctica. Más tarde, Lionel Scaloni afrontará la conferencia de prensa.

La previa del encuentro entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 entra en su recta final. Con el plantel ya instalado en Atlanta, la Selección Argentina ultima los detalles para intentar pasar a la instancia final de la competencia. En ese contexto, todas las miradas están puestas en la palabra de Lionel Scaloni, quien este martes despejará incógnitas fundamentales sobre la estructura del equipo.

La agenda del día marca un punto de inflexión, ya que Scaloni ofrecerá su conferencia de prensa oficial a las 20 (horario de la Argentina). Se espera que en este contacto con los medios el estratega aborde las sensaciones del grupo, analice la jerarquía del rival y, fundamentalmente, reciba consultas sobre la posible formación titular para el duelo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que, además de la palabra del técnico, la delegación tendrá otros protagonistas. Una vez finalizado el entrenamiento, tres futbolistas del plantel atenderán a la prensa en la zona mixta.

Esta oportunidad servirá para conocer el testimonio directo de los jugadores sobre el clima interno y la importancia de un enfrentamiento que promete ser uno de los momentos más destacados de la agenda internacional para la Albiceleste. Con el hermetismo reinante sobre la alineación, cada palabra de Scaloni y los referentes del equipo será analizada bajo la lupa por los hinchas y especialistas.

Antes de la comparecencia del entrenador, los jugadores saltarán al campo de entrenamiento para realizar la última sesión táctica, donde el cuerpo técnico terminará de pulir los movimientos estratégicos.