El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió el aviso por Luciana Aylén Barrios, la adolescente que fue vista por última vez tras salir de su colegio.
El Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía por la desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón, la adolescente de 15 años que es intensamente buscada en Colonia Caroya.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=tv12misiones&dnt=true&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfdGltZWxpbmVfbGlzdCI6eyJidWNrZXQiOltdLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2ZvbGxvd2VyX2NvdW50X3N1bnNldCI6eyJidWNrZXQiOnRydWUsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdHdlZXRfZWRpdF9iYWNrZW5kIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9uIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19yZWZzcmNfc2Vzc2lvbiI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfZm9zbnJfc29mdF9pbnRlcnZlbnRpb25zX2VuYWJsZWQiOnsiYnVja2V0Ijoib24iLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X21peGVkX21lZGlhXzE1ODk3Ijp7ImJ1Y2tldCI6InRyZWF0bWVudCIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3Nob3dfYmlyZHdhdGNoX3Bpdm90c19lbmFibGVkIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9uIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19kdXBsaWNhdGVfc2NyaWJlc190b19zZXR0aW5ncyI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdXNlX3Byb2ZpbGVfaW1hZ2Vfc2hhcGVfZW5hYmxlZCI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdmlkZW9faGxzX2R5bmFtaWNfbWFuaWZlc3RzXzE1MDgyIjp7ImJ1Y2tldCI6InRydWVfYml0cmF0ZSIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfbGVnYWN5X3RpbWVsaW5lX3N1bnNldCI6eyJidWNrZXQiOnRydWUsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdHdlZXRfZWRpdF9mcm9udGVuZCI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9fQ%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=2064341897762455922&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.canal12misiones.com%2Fnacionales%2Factivaron-el-alerta-sofia-para-encontrar-a-luciana-alarcon-en-cordoba&sessionId=bb011151bd3567cf1456f89c5ddce5f7473f775d&siteScreenName=tv12misiones&theme=light&widgetsVersion=6a3ad42b224df%3A1778106238597&width=550px
La medida se tomó este martes tras el pedido del Ministerio de Seguridad de Córdoba, a través del fiscal Guillermo Monti, quien lleva adelante la investigación por averiguación de paradero.
Luciana desapareció este lunes al mediodía después de salir del Colegio Bonoris, en la localidad del norte cordobés. La activación de la Alerta Sofía permite ampliar la difusión del caso a nivel nacional y acelerar la circulación de información clave para intentar dar con la adolescente.
Cuándo fue vista por última vez
La adolescente de 15 años fue vista por última vez este lunes alrededor de las 12, cuando salió del colegio al que asiste habitualmente en Colonia Caroya.
Según algunos testimonios, una amiga fue la última persona que habló con ella. De acuerdo con su relato, Luciana se quedó esperando el colectivo al finalizar las clases y, desde entonces, no se volvió a tener noticias sobre su paradero.
Sus allegados la describieron como una joven tranquila y solidaria, sin antecedentes de conflictos ni situaciones similares. Además, señalaron que vive en una familia compuesta por sus padres separados y sus hermanas.