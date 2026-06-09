En la zona urbana de San Vicente se están llevando a cabo obras de infraestructura vial con el objetivo de mejorar de forma directa la calidad de vida de los vecinos. Allí, por convenio entre la municipalidad local y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), se ejecutan las obras de construcción de cordón cuneta, obras básicas de saneamiento y base estructural estabilizada, para luego recibir el asfalto; en el camino de acceso al edificio de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (UNAU), el cual comprende un tramo de 1.400 metros de extensión desde la intersección con la Ruta Provincial Nº 13.

El proyecto se financia con fondos provinciales y es ejecutado en colaboración por la DPV y el municipio, organismos cuyos técnicos diseñaron y están a cargo de los trabajos. En fases previas de la obra se registraron progresos significativos vinculados al movimiento de suelo, construcción de alcantarillas y colocación de las primeras capas de asfalto en un sector determinado del trayecto.

Obras a ritmo sostenido

En la actualidad, las tareas se concentran en la construcción de nuevos tramos de cordón cuneta, un elemento que resulta indispensable para asegurar el correcto escurrimiento de las aguas de lluvia y que permitirá continuar posteriormente con la pavimentación definitiva. Asimismo se está ejecutando la base drenante, estabilizada con balasto, que permitirá en un futuro próximo la ejecución del asfaltado con condiciones óptimas de durabilidad.

Más allá de beneficiar el ingreso a la casa de altos estudios, esta vía de comunicación cumple una función clave al agilizar la vinculación con la Ruta Provincial Nº 13 y favorecer la conectividad con diferentes barrios del área urbana. Para optimizar la seguridad en la intersección de estas calzadas, se planificó la construcción de un intercambiador de tránsito y dársenas de giro, ordenando la circulación en un punto estratégico donde confluyen un camino vecinal en el margen norte y el Barrio Mujeres Sanvicentinas en el sector sur.

Todas estas tareas forman parte de un plan integral de inversiones impulsado por el Gobierno Provincial a través de la DPV, enfocado en el desarrollo de infraestructura urbana para modernizar las ciudades misioneras, acompañando a las administraciones municipales y dotando de mejores condiciones al tránsito vehicular.