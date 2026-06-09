En el marco del Día Mundial del Ambiente, estudiantes de séptimo grado realizaron la Promesa al Ambiente en el Centro Verde Municipal. Durante el acto, el intendente Leonardo Stelatto resaltó la importancia de formar nuevas generaciones comprometidas con el cuidado del entorno.

Este martes por la mañana, en el marco de las actividades por el Día Mundial del Ambiente, alumnos de séptimo grado de las escuelas N.º 356 y N.º 484 participaron de la tradicional Promesa al Ambiente que se realiza anualmente en la ciudad. La ceremonia se realizó en el Centro Verde Municipal, un espacio por demás simbólico para la gestión de residuos y la educación ambiental en Posadas.

Durante el acto, los estudiantes asumieron el compromiso de cuidar el ambiente, promover hábitos responsables y difundir prácticas sustentables en sus hogares y comunidades.

En este marco, el intendente Leonardo Stelatto fue el encargado de tomar el compromiso a los alumnos de séptimo grado, invitándolos a asumir un rol activo en el cuidado del entorno. En la lectura de la promesa expresó: «Habiendo tomado conocimiento de los principales componentes del ambiente y sus amenazas; comprendiendo que somos parte integrante de la naturaleza y la riqueza de nuestro patrimonio natural y cultural, ¿se comprometen a difundir estos conocimientos y adoptar hábitos y conductas amigables con el ambiente?». Ante la consulta, los estudiantes respondieron de manera unánime y con entusiasmo: «¡Sí, prometo!».

La actividad incluyó además una recorrida por las instalaciones del Centro Verde para conocer el proceso de separación y valorización de residuos y culminó con la plantación de unos 70 árboles en el cual participaron los estudiantes y funcionarios.

La ceremonia contó con la presencia del jefe comunal, funcionarios municipales, docentes y directivos de las citadas instituciones educativas.

Stelatto: “Es una semilla que se planta en las familias a través de los chicos”

Al referirse a la jornada, Stelatto destacó el valor educativo de la propuesta y el rol de los jóvenes en la construcción de una conciencia ambiental colectiva. «Es un día para nosotros muy importante, un poco de reconocimiento a los chicos del séptimo grado y ese compromiso que necesitamos de los jóvenes, de los pequeños, para con el medio ambiente», expresó.

El jefe comunal sostuvo que las acciones de educación ambiental tienen un efecto multiplicador dentro de las familias. «Es una tarea que es una semilla que se pone en la familia a través de estos chicos y que estos chicos van a seguramente en sus hogares transmitir los cuidados necesarios para la separación de los residuos y cuidado con el medio ambiente», afirmó.

Asimismo, resaltó la importancia de que los estudiantes conozcan de primera mano cómo funciona el sistema de tratamiento de residuos de la ciudad. «Es muy importante que se conozca también cómo se hace la separación y con esto justificar la tarea que pedimos, que realmente tenemos el cuidado correspondiente para que no se mezclen esos residuos y podamos dar una disposición final correcta», señaló.

La actividad coincidió además con un nuevo aniversario del Centro Verde Municipal, una política ambiental impulsada durante la actual gestión. En ese sentido, Stelatto remarcó que «para nosotros es muy importante seguir esta senda, este camino entre todos», y destacó el trabajo articulado entre el municipio y los vecinos para fortalecer la separación y reutilización de residuos.

En relación con los resultados obtenidos en los últimos años, el intendente consideró que «el balance siempre es positivo porque se ha generado una conciencia en toda la ciudad» y destacó el creciente uso de los puntos limpios y ecopuntos por parte de vecinos y comercios. Finalmente, convocó a continuar profundizando las acciones de cuidado ambiental al señalar que «cuanto más logremos separar eso para nosotros va a ser mucho más saludable y para la calidad de vida de cada uno de nosotros».

La Promesa al Ambiente es una iniciativa destinada a fortalecer la educación ambiental en los estudiantes que culminan el nivel primario, promoviendo valores de responsabilidad, respeto y compromiso con la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible