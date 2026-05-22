La Municipalidad de Montecarlo concretó una importante inversión en infraestructura deportiva mediante el recambio integral de iluminación en el Campo de Deportes Municipal, con la instalación de 36 nuevos reflectores LED de última generación.

Esta modernización representa un salto de calidad para uno de los espacios deportivos más utilizados por la comunidad, donde diariamente cientos de niños, jóvenes y adultos desarrollan distintas disciplinas, entrenamientos y actividades recreativas.

Este nuevo sistema permite una mejora significativa en la calidad lumínica del predio, alcanzando un flujo luminoso superior incluso al proyecto original, pero con un impacto mucho menor en el consumo energético. La nueva tecnología LED reduce en más de un 50% el consumo eléctrico respecto al sistema histórico de iluminación, generando mayor eficiencia, menor gasto operativo y un uso más sustentable de los recursos públicos.

Además del importante ahorro energético, esta renovación aporta mayor seguridad, mejor visibilidad para la práctica deportiva nocturna y condiciones más adecuadas para entrenamientos, competencias y eventos que se realizan en el predio municipal.

La incorporación de estos 36 reflectores LED no sólo significa una mejora técnica: es una decisión política orientada a fortalecer el deporte local, acompañar a las instituciones, clubes, deportistas y familias que utilizan diariamente este espacio.

Con esta inversión, la Municipalidad de Montecarlo reafirma su compromiso con el desarrollo deportivo, la modernización de los espacios públicos y el bienestar de toda la comunidad.