Boca empató 1-1 frente a Cruzeiro en La Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y complicó seriamente sus chances de clasificación a los octavos de final. El equipo argentino había comenzado mejor y se puso en ventaja con un gol de Miguel Merentiel, pero el conjunto brasileño reaccionó en el complemento y logró el empate en un partido cargado de polémicas y tensión hasta el último minuto.

Boca Juniors igualó 1-1 ante Cruzeiro en La Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en un encuentro en el que el equipo argentino fue de mayor a menor y dejó escapar una oportunidad clave para encaminar la clasificación a los octavos de final.

El “Xeneize” se había adelantado en el marcador a los 15 minutos del primer tiempo gracias a un tanto del delantero uruguayo Miguel Merentiel, mientras que el empate del conjunto brasileño llegó a los ocho minutos del complemento por intermedio del defensor Fagner.

La igualdad dejó a Boca en una situación comprometida dentro del grupo. El equipo dirigido por Claudio Úbeda quedó como escolta con siete puntos y podría terminar la fecha fuera de la zona de clasificación a octavos. Cruzeiro, en tanto, lidera la zona con ocho unidades.

En la última jornada, Boca recibirá a Universidad Católica de Chile, mientras que el conjunto brasileño enfrentará como local a Barcelona SC de Ecuador. Ambos encuentros se disputarán el jueves 28 de mayo desde las 21:30.

Un primer tiempo dominado por Boca

El conjunto argentino salió decidido desde el inicio y antes del minuto de juego ya había generado peligro con un remate potente aunque centrado de Merentiel, que el arquero Otavio desvió por encima del travesaño.

A los seis minutos, el delantero uruguayo volvió a inquietar tras anticipar en el primer palo un centro desde la izquierda del lateral Lautaro Blanco, aunque nuevamente el arquero brasileño respondió de buena manera.

La presión de Boca continuó y a los 12 minutos un disparo lejano del enganche Tomás Aranda fue rechazado por Otavio. El rebote quedó para Milton Giménez, que remató de primera y de volea, pero el guardameta volvió a salvar a Cruzeiro con las rodillas.

El gol llegó a los 15 minutos. Leandro Paredes ejecutó un tiro libre desde una posición cercana al córner izquierdo y la pelota superó a Otavio en dirección al segundo palo. Antes de que ingresara, Merentiel apareció para empujarla y establecer el 1-0.

Cruzeiro recién logró aproximarse al arco rival a los 30 minutos, cuando el delantero Kaio Jorge avanzó por derecha y quedó cara a cara con el arquero Leandro Brey, quien respondió con un achique efectivo.

El empate y las polémicas

El conjunto brasileño encontró la igualdad a los ocho minutos del segundo tiempo. Un centro rasante desde la izquierda cruzó toda el área y encontró libre de marca a Fagner, que definió bajo al primer palo para vencer a Brey y poner el 1-1.

A los 17 minutos, Cruzeiro volvió a generar peligro luego de una jugada iniciada por el enganche Matheus Pereira, quien asistió al extremo Christian. El atacante definió “de tres dedos” y la pelota pasó muy cerca del segundo palo.

Tres minutos después, Paredes metió un pase largo hacia Merentiel, que sacó un remate fuerte pero nuevamente centrado, facilitando la intervención de Otavio.

El encuentro cambió a los 22 minutos del complemento, cuando el volante Gerson fue expulsado con roja directa tras una durísima infracción sobre Paredes, impactándolo a la altura de la rodilla.

El propio campeón del mundo se encargó del tiro libre posterior y estuvo cerca de marcar con un remate al primer palo que rozó la red por la parte externa.

Boca insistió y a los 32 minutos un centro del carrilero Malcom Braida terminó en un cabezazo del delantero Exequiel Zeballos, que salió cerca del poste derecho.

Sin embargo, Cruzeiro también tuvo situaciones claras en el tramo final. A los 41 minutos, el delantero Neiser Villarreal superó físicamente al defensor Lautaro Di Lollo y avanzó solo hacia el arco, aunque su remate fue contenido por Brey.

Ya en tiempo de descuento, Tomás Aranda capturó un rechazo defensivo y sacó un disparo desde afuera del área que pasó apenas por encima del travesaño.

Además del empate, el partido dejó polémicas por un gol anulado al equipo de Úbeda y por un penal reclamado por Boca en la última jugada que no fue revisado.