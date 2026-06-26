La medida fue formalizada este jueves por decreto. La ayuda económica también alcanzará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más.

El Gobierno nacional confirmó este jueves el pago del bono extraordinario previsional de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. De ese modo, mediante la publicación del decreto 532/2026 en el Boletín Oficial, ratificaron que el extra mantendrá el mismo valor congelado que tiene desde que empezó a otorgarse en marzo de 2024.

La ayuda económica también se otorgará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más.

La ANSES pagará el extra junto con los haberes del séptimo mes de 2026. Esos haberes tendrán un ajuste de 2,1% el mes próximo por la actualización por inflación de las prestaciones previsionales.

Aunque resta la oficialización del incremento en los haberes, la jubilación mínima llegaría a $411.787,67, más el bono extraordinario de $70.000 para esos haberes. En total, el monto que percibirán los jubilados en julio sería de $481.787,67.

En el texto del decreto se aclaró que el adicional “no será susceptible de descuentos ni computables para ningún otro concepto”.

Remarcaron que la suma se otorga para “mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra”.