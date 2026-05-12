Los fallecidos fueron identificados como Esteban Dalmasio Ferreyra, de 85 años, y Miguel Ángel Chanquet Rodríguez, de 76. Ambos fueron encontrados sin signos vitales en viviendas ubicadas sobre calle Padre Serrano, en el barrio PAMI de Posadas. Según adelantaron desde la Unidad Regional I de la fuerza, se harían las autopsias a fines de establecer las causales del deceso de cada uno.

El procedimiento se inició este 12 de mayo, cerca de las 9:00 horas, cuando efectivos policiales acudieron a una vivienda situada en la intersección de las calles Padre Serrano y Queirel, tras un requerimiento realizado al CIO-911.

En el lugar, un hombre de 49 años, manifestó a los uniformados que su padre, Esteban Dalmasio Ferreyra, se encontraba acostado en el interior de la casa sin signos vitales.

Mientras se desarrollaban las actuaciones, vecinos de la zona informaron además que Miguel Ángel Chanquet Rodríguez, de 76 años, quien residía solo en la vivienda lindante, tampoco respondía a los llamados, por lo que minutos después los efectivos constataron su fallecimiento.

Ante esta situación, se solicitó la presencia del médico policial y del personal de la División Científica para realizar las pericias correspondientes. De manera preliminar, ambos decesos serían por causas naturales, aunque se aguardaban las actuaciones de rigor para confirmar las circunstancias.