La subsecretaria de Acción Social de Misiones, Anahí Repetto, explicó en El Show de los Impactos (FM Show) cómo se desarrolla el dispositivo provincial que acompaña al Centro Nocturno Municipal durante las noches con temperaturas menores a diez grados. Brindó un número de contacto para que los vecinos puedan reportar casos.

Con la llegada de las bajas temperaturas a Posadas y al interior de la provincia, el Ministerio de Desarrollo Social puso en marcha el Operativo Frío para asistir a las personas en situación de calle. Así lo confirmó la subsecretaria de Acción Social, Anahí Repetto, en diálogo con El Show de los Impactos por FM Show.

«Estamos ya nuevamente con estas temperaturas de frío extremo, menores a diez grados», señaló la funcionaria, y aclaró que el operativo funciona como soporte de la tarea que realiza durante todo el año el municipio de Posadas a través del Centro Nocturno.

Repetto explicó que muchas de las personas asistidas no aceptan ser trasladadas a un refugio. «Ni el municipio ni nosotros tenemos ese poder de policía de obligarlos a subirse a nuestros móviles y llevarlos. Entonces si la voluntad no está, es importante asistirlos en el lugar, entregarles las mantas, los abrigos», indicó.

La subsecretaria contó que el viernes pasado, cuando comenzaron las temperaturas de un dígito, encontraron a personas como Celso, ubicado cerca de la rotonda, y a José, sobre la 147, vestidos solamente con un pantalón corto y una remera.

«Por eso la importancia de poder acercarnos, entregar las frazadas, entregar los abrigos», remarcó.

Sobre el relevamiento de este año, Repetto aclaró que aún no tienen un número total de personas asistidas, ya que recién están bajando las planillas para armar la nueva base de datos. De todos modos, explicó que el equipo ya conoce a las personas crónicas en situación de calle y se dirige primero a esos puntos. Durante el fin de semana lograron trasladar al Centro Nocturno a un hombre que se encontraba en la Terminal de Ómnibus.

Consultada sobre la presencia de niños en la calle, la funcionaria fue clara:

«En el recorrido de este fin de semana no hemos encontrado niños. Si encontramos niños, automáticamente hablamos con Belén del municipio».

En esos casos, detalló, se interviene desde el área de Niñez y el traslado es inminente porque se trata de una vulneración de derechos.

Dónde funciona el Centro Nocturno

El Centro Nocturno Municipal está ubicado en Comandante Rosales, entre López y Planes y Rademacher, donde antes funcionaba Manantiales. El ingreso es a las 18 horas. Allí las personas pueden bañarse, se les entrega una toalla, cenan en grupo y duermen hasta el día siguiente. Además, el lugar ofrece capacitaciones en huerta y construcción en seco como herramientas para revincularse con la sociedad.

Teléfono para reportar casos

Repetto brindó el número 3764-13-4212 para que los vecinos puedan avisar cuando detecten a una persona en situación de calle.

«Lo importante es, cuando nos van a escribir al WhatsApp, decirnos dónde está la persona y en lo posible necesito una foto, porque a muchas de las personas no las conocemos», pidió.

La funcionaria relató el caso de Atilio, que solía estar en avenida Uruguay y Cabred y ahora se encuentra en la zona del hospital. «Muchas veces lo vemos semidesnudo», contó, pero aclaró que es una persona que se enoja cada vez que intentan trasladarlo o asistirlo.

Consumo problemático en la calle

Repetto reconoció que existe «un gran problema de consumo en la calle», tanto de drogas ilícitas como lícitas. «La situación de calle está muy de la mano del consumo problemático», afirmó, y aclaró que no busca justificarlo, pero muchas veces «termina siendo la herramienta que tienen para poder adormecer el cuerpo y dormir».

La situación de calle está muy de la mano del consumo problemático»,

En esos casos, el trabajo se realiza en conjunto con la Subsecretaría de Prevención de Adicciones, aunque la funcionaria advirtió que las internaciones en salud mental requieren voluntad del paciente y el cumplimiento de ciertos criterios, lo que complica los abordajes.

Sobre si hubo un incremento en el consumo de drogas, Repetto fue honesta: «No sabría decirte. Si te respondo no, no sería objetiva mi respuesta».

Gente del interior y otras provincias

La subsecretaria también se refirió a las personas que llegan desde el interior de Misiones u otras provincias en busca de trabajo. «Vienen con esta promesa entre comillas o esta idea de que es la capital, que va a haber más oferta laboral, y se encuentran que vienen acá y no está esa oferta», explicó. Estas personas generalmente sí se acercan al Centro Nocturno, que tiene un alto número de gente de paso.

El Club Huracán ya no se usa

Finalmente, Repetto confirmó que el Club Huracán ya no funciona como refugio. «Funcionaba cuando nosotros en la ciudad de Posadas no teníamos un refugio. Como el año pasado la municipalidad inauguró el Centro Nocturno Municipal, ya no necesitamos más de ese dispositivo», cerró.