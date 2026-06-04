Energía de Misiones llevó adelante una jornada de capacitación destinada al equipo técnico de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posadas, en el marco de un taller de trabajo orientado a fortalecer la información, la orientación y el acompañamiento a las familias usuarias del servicio eléctrico.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a subsidios nacionales y provinciales, cuadros tarifarios, tarifa social, categorías especiales, electrodependencia, usuarios en situación de vulnerabilidad social, trámites comerciales, canales digitales de atención y mecanismos para la presentación de consultas, reclamos e inquietudes.

La actividad tuvo como objetivo establecer criterios conjuntos de intervención y fortalecer un circuito operativo de trabajo entre ambas instituciones, especialmente frente a situaciones que involucren a familias en condiciones de vulnerabilidad social, personas con discapacidad, adultos mayores, jubilados, pensionados, electrodependientes y otros usuarios que requieran orientación específica sobre el acceso a beneficios o tratamientos especiales.