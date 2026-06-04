El programa Oberá Integrada, del que forman parte la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Municipalidad local, completó parte de las obras de asfaltado proyectadas en distintos sectores de la ciudad.

La intervención forma parte de un plan para la jerarquización de 500 cuadras que contempla mejoras integrales que incluyen bases, desagües y aplicación de asfalto.

En Villa Svea, el asfaltado concluido sobre la calle Feversani, en el tramo que une la avenida Berrondo con el Mercado Concentrador, es uno de los trabajos destacados. La intervención comprendió 300 metros lineales de pavimentación, junto con tareas previas de acondicionamiento de la base para garantizar mayor durabilidad.

Allí, productores y trabajadores presentes en el Mercado Concentrador valoraron los resultados: la mejora en los accesos reduce la presencia de barro, facilita la circulación de clientes y transportistas y optimiza la logística de los productos. La obra también fortalece la conectividad de un sector en pleno crecimiento, con accesos al Club Racing de Villa Svea y a nuevos desarrollos habitacionales del área.

El gobernador Hugo Passalacqua recorrió el miércoles 3 de junio, distintos puntos de la ciudad de Oberá donde se desarrollan obras de infraestructura urbana con foco en conectividad vial, saneamiento pluvial y desarrollo barrial. El mandatario estuvo acompañado por el intendente local Pablo Hassan y técnicos de la DPV que supervisan las obras, como el ingeniero Lucas Fraticelli.

La recorrida concluyó en la calle Concepción del Uruguay, próxima al Hospital SAMIC, donde equipos de Vialidad Provincial continúan avanzando en tareas de asfaltado orientadas a mejorar la circulación vehicular y la integración urbana en esa zona de la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno de Misiones, mediante la DPV, contribuye con los municipios aportando inversiones directas en infraestructura urbana que resultan onerosas para las arcas de las comunas.