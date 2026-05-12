La actividad reunió a legisladores, funcionarios, profesionales de la salud, pacientes, familiares y estudiantes, con el objetivo de generar mayor conciencia y acompañamiento hacia las personas que conviven con esta condición.

La jornada fue organizada de manera conjunta por la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Representantes, el grupo Fibromialgia Misiones, el Ministerio de Salud Pública y el Parque de la Salud, e incluyó disertaciones de especialistas y la entrega de una declaración de interés legislativo.

La presidenta de la Comisión de Salud y Seguridad Social, la diputada Lilian Tartaglino, destacó la importancia de sostener espacios de sensibilización sobre la temática y valoró la participación de pacientes, familiares, estudiantes y profesionales de la salud. “Hoy realmente se interesaron por un tema tan doloroso y que tiene una larga lucha por delante como es visibilizar”, expresó.

Además, remarcó la necesidad de avanzar en información y registros sobre la enfermedad. En ese sentido, enfatizó “la importancia de contar con una estadística, de saber cuántos son y dónde están”, para continuar trabajando en políticas vinculadas a la problemática.

La legisladora también puso en valor el trabajo de los equipos de salud y el abordaje interdisciplinario para acompañar a las personas con fibromialgia.

Por su parte, la coordinadora del grupo Fibromialgia Misiones, Ana Smorzeñuk, agradeció el acompañamiento institucional y explicó que el objetivo del encuentro fue promover un trabajo “integrado y multidisciplinario” que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas con esta condición. “Trabajar en forma integrada y multidisciplinaria es lo que buscamos para mejorar nuestra calidad de vida”, afirmó.

El médico especialista en medicina física y rehabilitación, Roberto Gisin, destacó la importancia de brindar herramientas accesibles para pacientes y familiares. Indicó que las exposiciones fueron preparadas con un lenguaje “claro y sencillo”, para favorecer la comprensión de los distintos aspectos vinculados al dolor y al tratamiento de la fibromialgia.

Durante la jornada expusieron profesionales de distintas disciplinas, entre ellos la doctora Úrsula París, la licenciada en psicología Ivana Pissinis, la licenciada en nutrición Lucía Bertolotti, el licenciado en educación física Alan Kurtz, además del doctor Roberto Gisin.

La actividad concluyó con un reconocimiento entregado por integrantes del grupo Fibromialgia Misiones a las instituciones y profesionales que acompañan el trabajo de visibilización y concientización sobre esta enfermedad.