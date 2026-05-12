El vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, respaldó la nueva herramienta de alivio fiscal lanzada por el Gobierno provincial y reiteró que el kilo de hoja verde debería pagarse 50 centavos de dólar, en línea con el reclamo de los productores.

El vicegobernador Lucas Romero Spinelli se mostró optimista con la medida de financiamiento a tasa cero que la Provincia puso en marcha para acompañar al sector yerbatero, afectado por la crisis socioeconómica derivada del DNU 70/23 del presidente Javier Milei.

“Lanzamos una herramienta concreta para sostener a toda la cadena yerbatera: financiamiento a tasa cero con descuento de cheques a 60 y 90 días para productores, secaderos y molinos”, destacó Spinelli en las redes sociales.

La iniciativa permite descontar cheques en el Banco Macro a 60 y 90 días, sin interés, siempre que el precio mínimo ofrecido sea de 301 pesos por kilo de hoja verde y 1.160 pesos por kilo de yerba canchada.

“Más liquidez, más respaldo y una condición clara: defender el precio del trabajo misionero”, evaluó el Vicegobernador, al remarcar que la medida apunta a mejorar los valores de la materia prima.

El DNU 70/23 y otras decisiones del Gobierno nacional impactaron severamente en la producción de yerba mate. En 2023 llegó a pagarse hasta 350 pesos el kilo de hoja verde, mientras que actualmente ronda entre 200 y 240 pesos. Al mismo tiempo, el costo de insumos básicos como el combustible aumentó de manera sostenida, lo que complica la economía regional.

En este contexto, Spinelli insistió: “Seguimos sosteniendo que el precio de la hoja verde debe estar en 50 centavos de dólar. Mientras algunos hablan de libre mercado y miran para otro lado, en Misiones tomamos decisiones concretas para defender al sector, porque detrás de cada kilo de hoja de yerba mate no hay solamente números, hay una familia”.